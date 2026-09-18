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Социум

В Казахстане осудили организатора финпирамиды с несуществующими онлайн-магазинами

Участникам схемы предлагали вкладывать криптовалюту USDT в покупку таких "магазинов".
Варвара Тыщенко
В Казахстане осудили организатора финпирамиды с несуществующими онлайн-магазинами
Фото сгенерировано с помощью ИИ

В Карагандинской области суд приговорил к двум годам ограничения свободы с конфискацией имущества организатора структурного подразделения финансовой пирамиды CVK, сообщает АФМ.

По данным ведомства, участникам схемы предлагали вкладывать криптовалюту USDT в покупку несуществующих виртуальных магазинов, стоимость которых варьировалась от 120 до 49 тыс. долларов США. Взамен вкладчикам обещали ежедневную прибыль и бонусы за новых участников, хотя реального товара в этих магазинах не было, а выплаты держались исключительно за счет притока новых людей.

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Деньги инвесторов переводились в USDT через платформу OKX на цифровые кошельки. Оперативными мерами силовиков удалось заблокировать криптоактивы на сумму 474 тыс. USDT, что в эквиваленте составляет около 212 млн тенге.

По решению суда все эти цифровые активы конфискованы в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

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