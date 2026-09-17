Сотрудники едва не остались без медпомощи из-за долгов работодателей в ЗКО

После вмешательства прокуратуры руководству предприятий пришлось закрыть всю задолженность.

Прокуратура Каратобинского района выявила серьезные нарушения в сфере медицинского страхования. Выяснилось, что две крупные районные организации годами задерживали платежи в фонд ОСМС, рискуя оставить своих сотрудников без бесплатной врачебной помощи.

Без своевременных отчислений на сумму более 2 млн тенге оказались 123 работника. В список должников попали спортклуб "Қаратобе" и районный Центр досуга имени Гарифоллы Курмангалиева. Нарушения накапливались с 2024 по 2026 годы.

После вмешательства надзорного органа руководству предприятий пришлось закрыть всю задолженность. Обоих директоров за нарушение правил уплаты взносов на ОСМС привлекли к административной ответственности.

В прокуратуре напоминают: задержка отчислений лишает работников права на медицинские услуги в системе страхования, поэтому работодатели обязаны платить взносы строго в срок.