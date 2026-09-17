Жители ЗКО получили награды за помощь полицейским

С 7 по 15 сентября стражи порядка оценивали участие активистов в рейдах, профилактических акциях, встречах с населением и помощь в охране правопорядка. По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:
Среди городских жителей:
- 1 место - Эльдар Хамитов
- 2 место - Виктор Хан
- 3 место - Акгуль Есенгалиева
Среди сельских жителей:
- 1 место - Ерболат Есбулсинов (Акжаикский район)
- 2 место - Даурен Сапаков (Таскалинский район)
- 3 место - Жасталап Шеркешбаев (Казталовский район)
Победителей и призёров отметили за активный вклад в обеспечение безопасности граждан и укрепление взаимодействия полиции с населением.