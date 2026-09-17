Жители ЗКО получили награды за помощь полицейским

В Департаменте полиции ЗКО подвели итоги конкурса на звание лучших общественных помощников среди жителей региона.

С 7 по 15 сентября стражи порядка оценивали участие активистов в рейдах, профилактических акциях, встречах с населением и помощь в охране правопорядка. По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:

Среди городских жителей:

1 место - Эльдар Хамитов

2 место - Виктор Хан

3 место - Акгуль Есенгалиева

Среди сельских жителей:

1 место - Ерболат Есбулсинов (Акжаикский район)

2 место - Даурен Сапаков (Таскалинский район)

3 место - Жасталап Шеркешбаев (Казталовский район)

Победителей и призёров отметили за активный вклад в обеспечение безопасности граждан и укрепление взаимодействия полиции с населением.