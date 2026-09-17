Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жители ЗКО получили награды за помощь полицейским

В Департаменте полиции ЗКО подвели итоги конкурса на звание лучших общественных помощников среди жителей региона.
Арайлым Усербаева
Жители ЗКО получили награды за помощь полицейским
Фото ДП ЗКО

С 7 по 15 сентября стражи порядка оценивали участие активистов в рейдах, профилактических акциях, встречах с населением и помощь в охране правопорядка. По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:

Среди городских жителей:

Главный баннер
  • 1 место - Эльдар Хамитов
  • 2 место - Виктор Хан
  • 3 место - Акгуль Есенгалиева

Среди сельских жителей:

  • 1 место - Ерболат Есбулсинов (Акжаикский район)
  • 2 место - Даурен Сапаков (Таскалинский район)
  • 3 место - Жасталап Шеркешбаев (Казталовский район)

Победителей и призёров отметили за активный вклад в обеспечение безопасности граждан и укрепление взаимодействия полиции с населением.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article