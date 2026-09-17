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Происшествия

Казахстанка ослепла на один глаз после пластической операции

Хирург проводил медицинские вмешательства без соответствующей лицензии и сертификата.
Варвара Тыщенко
Казахстанка ослепла на один глаз после пластической операции
Иллюстративное изображение создано с помощью ИИ

Пластический хирург в Шымкенте отправился в колонию за проведение незаконных операций, после одной из которых пациентка полностью потеряла зрение на одном глазу. Об этом сообщает городская прокуратура.

Как уточнили в ведомстве, специалист проводил медицинские вмешательства без соответствующей лицензии и сертификата. Во время одной из процедур по блефаропластике пострадавшая лишилась зрения на один глаз.

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- Установлено, что он провел потерпевшей операцию по блефаропластике, после чего она полностью потеряла зрение на одном глазу, - сообщили в прокуратуре Шымкента.

Суд признал подсудимого виновным по статье 322 Уголовного кодекса РК (незаконная медицинская деятельность). Ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы. Кроме того, осужденного на три года лишили права заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью.

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