Четыре человека погибли из-за верблюда на западе Казахстана

Страшная авария произошла 16 сентября около 20:30 на республиканской трассе Актау-Бейнеу. На дороге столкнулись две иномарки Toyota Camry.

По информации регионального департамента полиции, машина, ехавшая со стороны села Жетыбай в направлении Шетпе, наехала на верблюда, который оказался прямо на проезжей части. От удара иномарку выбросило на встречную полосу, где она на полной скорости врезалась в другую Toyota Camry.

Жертвами аварии стали четыре человека - они скончались на месте от полученных травм. Еще четверых участников ДТП с различными ранениями экстренно доставили в больницу.

По факту смертельной аварии полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК. Обе машины отправлены на спецстоянку, назначены судебные экспертизы. Проводится расследование, полицейские также устанавливают владельца безнадзорного животного.