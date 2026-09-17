В Казахстане с 2027 года планируют прививать мальчиков от ВПЧ

Кроме того, в четырех регионах страны в 2027 году запустят пилотный скрининг для раннего выявления рака легких.

В Казахстане расширят профилактику онкологических заболеваний: со следующего года список прививок пополнится вакцинацией для мальчиков. Об этом 17 сентября 2026 года в ходе презентации проекта трехлетнего бюджета сообщил вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы.

Спикер отметил, что на сферу здравоохранения в бюджете на 2027-2029 годы заложено 2,5 трлн тенге.

- Средства предусмотрены на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, лекарственное обеспечение и медицинское страхование. Наша задача - не только финансировать отрасль, но и принимать меры по профилактике заболеваний, а также улучшать конкретные показатели в сфере здравоохранения, - подчеркнул Абзал Бейсенбекулы.

Кроме того, в четырех регионах страны в 2027 году запустят пилотный скрининг для раннего выявления рака легких.

Главным нововведением в сфере иммунизации станет старт прививочной кампании против вируса папилломы человека (ВПЧ) для мальчиков-подростков. Напомним, аналогичную вакцинацию для девочек начали проводить в 2025 году, а в мае 2026-го санврач РК утверждал правила дополнительной прививочной кампании для девушек 14-17 лет.