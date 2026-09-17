Как казахстанцам не потерять деньги и не стать фигурантами уголовных дел из-за пособий

В соцсетях активизировались мошенники, которые предлагают "ускорить" одобрение выплат или помочь с фиктивным трудоустройством.

Министерство труда и социальной защиты населения РК призывает казахстанцев отказаться от услуг интернет-посредников, которые обещают быстро оформить государственные пособия или увеличить их размер. Подобные схемы часто приводят к серьезным юридическим проблемам и потере денег.

За первые восемь месяцев 2026 года государственную поддержку через фонд соцстрахования получили уже более миллиона человек, а общая сумма выплат превысила 500 миллиардов тенге. По закону граждане могут претендовать на помощь при потере работы, трудоспособности, кормильца, а также в связи с материнством и уходом за ребенком. Все эти процедуры давно переведены в цифровой формат и не требуют сторонней помощи.

Однако в соцсетях активизировались мошенники, которые предлагают "ускорить" одобрение выплат или помочь с фиктивным трудоустройством. Ведомство предупреждает: любая попытка подать фальшивые данные вскрывается автоматическими проверками. В прошлом году правоохранительные органы возбудили десятки уголовных дел из-за подобных махинаций, и суды уже вынесли первые приговоры.

Эксперты напоминают элементарные правила безопасности, которые уберегут вас от проблем. Никогда и никому нельзя передавать данные банковских карт, пароли, СМС-коды, удостоверения личности и цифровую подпись (ЭЦП). Любые предложения заплатить за "гарантированное" оформление пособия исходят от аферистов.

Чтобы оформить выплаты законно и без рисков, проверяйте информацию только на официальных ресурсах Минтруда, Госфонда соцстрахования или портале egov.kz. Если возникают вопросы, проще и безопаснее позвонить в бесплатный контакт-центр по короткому номеру 1414.