Дожди и грозы ожидаются на западе Казахстана 18 сентября

Синоптики прогнозируют дожди, грозы, туманы и порывистый ветер в ряде регионов, а также сохранение высокой пожарной опасности при дневной температуре до +27 °C.

По данным РГП "Казгидромет", в пятницу, 18 сентября, в Западно-Казахстанской области пройдут небольшой дождь и гроза, а ночью и утром на севере и востоке прогнозируется туман. В Уральске в ночные и утренние часы также ожидается туман, температура воздуха ночью составит +11...+13 °C, днем термометры покажут +20...+22 °C.

В Атырауской области синоптики также прогнозируют дождь с грозой, а на западе и востоке ночью и утром - туман, при этом на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В самом Атырау осадков не ожидается, переменная облачность, температура ночью составит +14...+16 °C, днем - +24...+26 °C.

В Мангистауской области пройдут дожди с грозами, а ночью на юго-западе ожидается усиление ветра до 15-20 м/с; по области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Ночью температура воздуха будет в пределах +17...+19 °C, днем воздух прогреется до +25...+27 °C при переменной облачности.

В Актюбинской области днем ожидаются дожди с грозами и порывы ветра до 15-18 м/с, а ночью и утром местами опустится туман, сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем прогнозируются дождь и гроза, утром - туман и порывы ветра до 15-18 м/с, температура ночью составит +11...+13 °C, днем - +20...+22 °C.

