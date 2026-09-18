Сотни камер и тревожные кнопки: как в Аксае следят за порядком

Проект "Культурный ЗКО" посещает не только культурные объекты районов, но и знакомится с развитием инфраструктуры сёл. В рамках поездки команда побывала в месте, откуда следят за людьми в режиме реального времени.

Мы побывали в Центре оперативного управления РОВД города Аксай. Отсюда сотрудники полиции наблюдают за городом в режиме реального времени. ЦОУ отдела полиции Бурлинского района начал работу в 2023 году. Средства на строительство выделила компания КПО в рамках социальных партнёрских программ. Это место играет важную роль в обеспечении безопасности.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Сейчас в районе установлено 314 камер видеонаблюдения и 16 скоромеров. Они охватывают основные улицы, общественные и социальные объекты. Кроме того, в дежурную часть полиции выведены тревожные кнопки из 34 учебных заведений, где также установлены 182 камеры.

- Также у нас имеется четыре интеллектуальные камеры по распознаванию лиц. Сюда же выведены камеры школ, садиков. В настоящее время работает три сотрудника на постоянной основе. Дежурят сутками, - сказал старший инспектор штаба ОП Бурлинского района.

За порядком в городе также следит сотрудник акимата. В его обязанности входит контроль за тем, чтобы жители не выбрасывали мусор в неположенных местах. За восемь месяцев камеры помогли выявить более 3 тысяч нарушений ПДД и 849 административных правонарушений. Кроме того, с их помощью удалось раскрыть 9 преступлений. Задержать одного из преступников помогли камеры с искусственным интеллектом с функцией распознавания лиц. Кроме того, камеры отлично распознают лица и в темное время суток, а еще у них есть функция самоочистки.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Ранее мы рассказали об истории Бурлинского района и о том, как выглядит новый детский сад. А в предыдущих материалах мы побывали в Жангалинском районе: рассказали о великих кюйши, посмотрели на барханы и лечебное озеро. Увидели один из старейших надгробных камней, а также спортивный центр, где взращивают чемпионов.

А до этого побывали в самой западной точке Казахстана. Рассказали о врачебной амбулатории в селе Бисен и показали, в каких условиях там принимают пациентов. Рассказали о том, в каких условиях занимаются спортом дети в отдаленном районе. Показали школу в селе Уялы, в которой дети учатся с садика и до 11 класса. Посетили музейный комплекс "Хан Ордасы", откуда когда-то Жангир-хан управлял Бокеевской Ордой. Увидели визит-центр, со строительством которого туризм в районе начал развиваться активнее.

Ранее в рамках проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Сырымском районе - крае с богатым историческим наследием и самобытной культурой. При поддержке компании КПО нам удалось узнать больше об этом удивительном месте и его истории. До этого мы рассказали о легендарном селе Чапаево: чем оно живет сегодня, как здесь сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.