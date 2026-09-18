Экологи оштрафовали нефтяную компанию на 1,4 млрд тенге в Атырау

Департамент экологии Атырауской области завершил масштабную проверку работы ТОО "Потенциал Ойл". Экологи выявили целый букет серьезных нарушений, среди которых работы и выбросы без разрешений, превышение нормативов загрязнения, а также нелегальное накопление опасных отходов и донного шлама.

Кроме того, предприятие халатно относилось к отчетам, не контролировало сточные воды и искажало реальные данные об образующихся отходах.

По итогам проверки на компанию составили 37 административных протоколов и выписали 7 постановлений на общую сумму 1,4 млрд тенге.

ТОО "Потенциал Ойл" попыталось оспорить гигантский штраф в суде, однако первая и апелляционная инстанции встали на сторону экологов. На сегодняшний день компания выплатила все 1,4 миллиарда тенге в доход государства.