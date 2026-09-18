«Росатом» поддержал казахстанский этап проекта «Паруса духа – 2026»

В этом году проект обьединил более 300 участников из Центральной Азии

17 сентября 2026 года в Центральной Азии подвели итоги этапов международного инклюзивного проекта «Паруса духа: Движение Экстрабилити. Выбираем продолжать». С 24 августа по 17 сентября экспедиция прошла масштабный маршрут, охвативший побережье озера Иссык-Куль в Кыргызской Республике, а также города Балхаш, Улькен и Алматы в Республике Казахстан. Проект реализован Автономной некоммерческой организацией «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» при поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», передает МойГород.

С 6 по 17 сентября проект продолжился в Казахстане. Ключевыми событиями этого этапа стали Дни Экстрабилити, прошедшие 10 сентября в городе Балхаш и 15 сентября в селе Улькен на итоговых площадках лагеря. Основной акцент программы был сделан на интенсивном обучении и работе с водными стихиями. Участники инклюзивных экипажей осваивали теорию и практику управления парусными катамаранами, учились ловле ветра, работе с такелажем и слаженной гребле.

Покоряя озёрные волны и справляясь с переменчивыми ветрами, смешанные команды из людей с инвалидностью и без неё учились действовать как единый организм. Кульминацией обучения стала инклюзивная регата, где участники на практике продемонстрировали полученные навыки: незрячие и слабовидящие яхтсмены наравне с зрячими коллегами держали штурвал, задавали ритм гребли и принимали ключевые тактические решения на акватории.

Завершающим аккордом казахстанского этапа стало мероприятие 17 сентября в Алматы на площадке частной школы «ALLIANCE SCHOOL». В рамках культурно-просветительской программы состоялся инклюзивный семинар, включавший блок мотивационного сторителлинга, пять интерактивных мастер-классов («Пластилинография», «Путешествие между мирами», «Вязание морских узлов», «Совместное музицирование», «Лабиринт на инвалидной коляске») и праздничный концерт.

«Поддержка проекта «Паруса духа» – это социальная инициатива, которую мы осмысляем как вклад в устойчивое развитие Центральной Азии. Мы видим, как инклюзивные практики и дух экстрабилити, продвигаемые проектом, становятся катализатором позитивных изменений в местных сообществах Кыргызстана и Казахстана, открывая новые горизонты сотрудничества и взаимопонимания», – отметил Алексей Дремучев, руководитель «Росатом Центральная Азия».

Всего в мероприятиях в Кыргызстане и Казахстане приняли участие свыше 300 человек.