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Социум

В Уральск на один день привезут святыню с острова Корфу

Десницу святителя Спиридона Тримифунтского привезут в кафедральный собор Архангела Михаила.
Кристина Кобина
В Уральск на один день привезут святыню с острова Корфу
Фото предоставлено руководителем информационного отдела Уральской епархии игуменом Дорофеем

16 сентября 2026 года состоялась онлайн-пресс-конференция, посвящённая принесению в Уральск великой святыни - десницы святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца.

- По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла святыня с острова Корфу (Керкира, Греция) приносится в пределы Казахстанского митрополичьего округа. Десницу святителя сопровождают Глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, а также делегация греческого духовенства, - рассказал руководитель информационного отдела Уральской епархии игумен Дорофей.

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Во время пресс-конференции игумен Дорофей рассказал о житии святителя Спиридона, его участии в I Вселенском Соборе, духовном подвиге и многочисленных чудесах, совершаемых по молитвам святого. Особое внимание было уделено истории почитания святителя Спиридона и его святых мощей. Отец Дорофей отметил, что десница святителя уже посещала Уральск. Впервые великая святыня была принесена в наш город в 2012 году. Предстоящее принесение станет вторым посещением Уральска десницей святителя Спиридона.

Программа пребывания святыни в Уральске

  • 23 сентября, 10:00 - торжественная встреча десницы святителя Спиридона Тримифунтского и Божественная литургия в кафедральном соборе Архангела Михаила города Уральска.

Богослужение возглавит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в сослужении епископа Уральского и Атырауского Вианора, епископа Актюбинского и Кызылординского Игнатия, священнослужителей Уральской епархии и сопровождающего греческого духовенства.

  • 24 сентября, 11:00 - проводы святыни.

В течение всего времени пребывания десницы святителя Спиридона перед святыней будут совершаться молебны с акафистом святителю Спиридону Тримифунтскому. Доступ к святыне - круглосуточно.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (711-2) 26-50-26

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Фото предоставлено руководителем информационного отдела Уральской епархии игуменом Дорофеем.

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