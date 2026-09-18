Казахстанка приютила в своей квартире 130 кошек

Теперь она мечтает построить для них приют.

Воспитанница детского дома Неля Брюхова приютила в своей трехкомнатной квартире более 130 кошек, сообщает Telegram-канал Halyqstan. Спасением животных она занялась около пяти лет назад. А в 2024 году, когда после масштабного наводнения в Петропавловске без крыши над головой остались десятки кошек и собак, просто не смогла пройти мимо бездомных животных.

Со временем Неля создала свой благотворительный фонд "Ева-Пегас". Назвала его в честь собаки, которую несколько лет назад пыталась спасти. Школьники вставили животному в ухо петарду, которая взорвалась и нанесла серьезную травму. Девушка даже возила собаку на лечение в Россию, но Пегас не выжил. Память об этой трагедии и подтолкнула ее к созданию фонда.

Однажды ради того, чтобы накормить и выходить своих подопечных, Неле пришлось продать всю бытовую технику. Среди обитателей ее квартиры есть кошки с переломами позвоночника, которых, по словам волонтера, сбрасывали с многоэтажек пьяные хозяева, а также коты с рваными ранами после нападения собак.

Приютила Неля и жертв так называемых "черных передержек", где животных, по ее утверждению, калечили, зашивали им глаза и оставляли умирать в антисанитарных условиях.

Ради спасения самых тяжелых четвероногих пациентов девушка возит их в клиники других городов, а дома у нее оборудована настоящая мини-больница. За тремя парализованными котами требуется особый уход: им приходится ежедневно давать обезболивающие и помогать справлять нужду.

Новых подопечных Неля сначала держит на карантине в клетках. В комнатах оборудованы лежанки, есть игрушки, когтеточки и кормушки. Чтобы при таком количестве животных в квартире не было неприятного запаха, волонтер использует качественный наполнитель для туалетов и озонатор.

По словам тех, кто бывал у Нели, ни в квартире, ни в подъезде характерного зловония нет, поэтому соседям многочисленные четвероногие жильцы особого беспокойства не доставляют.

Сейчас Неля мечтает построить полноценный приют, куда сможет переселить всех спасенных животных. Земельный участок под будущий приют она приобрела за собственные деньги.

Однако средств, строительных материалов и физических сил, чтобы самостоятельно довести дело до конца, не хватает. Пока весь проект держится практически на одном энтузиазме волонтера.