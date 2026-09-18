Уральцев приглашают на уборку улиц, скверов и парков

Организаторы призывают не оставаться в стороне и внести свой вклад в благоустройство города.

В эту субботу, 19 сентября, в Уральске пройдет ежегодная экологическая акция World Cleanup Day ("Всемирный день чистоты"). Начало запланировано на 9:00.

Организаторы призывают не оставаться в стороне и внести свой вклад в благоустройство города. Принять участие в уборке приглашают всех желающих: инициативные группы, молодежь, общественные организации и коллективы предприятий.

Присоединиться к субботнику может каждый - ведь порядок и чистота в Уральске зависят от участия самих жителей.

World Cleanup Day (Всемирный день чистоты) - это крупнейшая в мире гражданская экологическая акция, цель которой - очистить планету от мусора и привлечь внимание к проблеме отходов. Проводится более чем в 190 странах мира. В ней участвуют десятки миллионов волонтеров - от обычных жителей и школьников до общественных организаций и бизнеса. В один выбранный день люди по всему миру выходят на уборку зеленых зон, берегов рек, парков, скверов и улиц в своих городах и поселках.