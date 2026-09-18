Лето 2026 года признали самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Казахстане

Средняя температура воздуха за три месяца превысила климатическую норму на 2,15 градуса.

Как сообщает РГП "Казгидромет", прошедший сезон установил исторический температурный рекорд: средняя температура воздуха за три месяца превысила климатическую норму на 2,15 градуса. При этом объемы осадков оказались ниже нормы на 7,12 мм.

В официальном сообщении метеослужбы отмечается:

- Летом 2026 года положительные аномалии температуры воздуха наблюдались на большей части Казахстана. Средняя температура воздуха за летний сезон превысила климатическую норму на 2,15 градуса и лето 2026 года стало самым жарким за весь период наблюдений.

Синоптики подчеркивают, что сильнее всего зной проявился на востоке Акмолинской и Карагандинской областей, в Павлодарском регионе, а также на большей части территории Восточно-Казахстанской области и области Абай.

- Максимальное положительное отклонение от климатической нормы составило +4 градуса и было зафиксировано на метеостанции Бес-Оба в Карагандинской области, - добавили специалисты.

Помимо аномальной жары, летний сезон 2026 года отличился крайне неравномерным распределением осадков по регионам страны.