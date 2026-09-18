Теплый октябрь с дождями и снегом ожидается в ЗКО

По количеству осадков в октябре ожидается больше нормы на большей части области, около нормы - на юго-востоке области. Ветер будет 15-20 метров в секунду.

В октябре 2026 года в Западно-Казахстанской области ожидается теплая для осени погода. Об этом сообщили в отделе метеопрогнозов РГП "Казгидромет" области. По данным синоптиков, средняя температура воздуха составит от +8,7 до +11,5°С. Это примерно на 2 градуса выше климатической нормы.

В начале октября температура будет постепенно повышаться. Ночью температура воздуха составит от +3 до +8°С, днем - от +15...+20°С до +25...+30°С. Однако на севере области в ночное время ожидаются заморозки до 2°С. В конце первой декады ожидается небольшое потепление: температура воздуха ночью поднимется до +11...+16°С (на севере области - до +6°С), днем - до +27...+32°С (на западе области - до +21°С). Ожидаются туман и дождь.

В середине месяца постепенно начнет холодать: ночью температура опустится от +12...+17°С (на северо-востоке области - до +8°С) до 0...+5°С, на поверхности почвы прогнозируются заморозки до 5°С. Днем - от +25...+30°С (на юге области - +13°С) до +5...+10°С. В самом конце декады снова будет небольшое повышение температуры воздуха. Ожидаются дождь, снег и гололед.

В конце октября температура снова повысится: ночью - до +5...+10°С (на севере области — до -2°С), днем - до +15...+20°С (на северо-востоке области - до +10°С). Затем предполагается понижение температуры воздуха: ночью - до -2...-7°С (на юге области - до 0...+2°С), днем - до +3...+8°С. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха: ночью - до 0...+5°С (на севере области - до -3°С), днем - до +9...+14°С. Ожидаются туман и гололед.

По количеству осадков в октябре ожидается больше нормы на большей части области, около нормы - на юго-востоке области. Ветер будет достигать 15-20 метров в секунду.