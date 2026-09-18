Какая погода ждет жителей западного Казахстана 19 сентября

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 19 сентября, в Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность, ночью и утром на западе и севере прогнозируется туман. В Уральске также пройдет утренний туман, температура ночью составит +8...+10 °C, днем - +20...+22 °C.

В Актюбинской области прогнозируются туман (ночью и утром на западе и севере), дневные порывы ветра до 15-18 м/с на востоке и юге, а также чрезвычайная пожарная опасность в ряде районов. В Актобе ночью туман, температура ночью +9...+11 °C, днем - +21...+23 °C.

В Мангистауской области ожидается переменная облачность, на юге - порывы ветра до 15-20 м/с, сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Температура ночью +16...+18 °C, днем - +27...+29 °C.

В Атырауской области ночью и утром на севере и востоке возможен туман, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау без осадков, температура ночью +12...+14 °C, днем - +26...+28 °C.

