В ДЧС ЗКО назвали основные причины осенних происшествий на водоемах

О правилах поведения на воде рассказали на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По словам начальника управления ликвидации ЧС по ЗКО Бакытжана Ихсанова, основными причинами происшествий на воде осенью остаются несоблюдение правил безопасности, купание в запрещенных и необорудованных местах, отсутствие осторожности, а также употребление алкоголя. О правилах поведения на водоъемах Ихсанов рассказал на брифинге в РСК.

Спасатели напоминают основные правила безопасности:

Не купайтесь осенью. Вода в этот период становится очень холодной и может представлять серьезную опасность для жизни.

Не оставляйте детей без присмотра. Не разрешайте детям играть возле водоемов и подходить близко к воде.

Соблюдайте правила безопасности во время рыбалки. Не отправляйтесь в необозначенные и опасные места. Перед выходом на лодке проверьте ее состояние, возьмите необходимые средства для безопасности и обязательно наденьте спасательный жилет. Не перегружайте лодку и не садитесь на ее край. За нарушение требований безопасности, в том числе за отсутствие спасательного жилета, предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.

Не употребляйте алкоголь возле водоемов. Находиться на воде или рядом с ней в состоянии алкогольного опьянения категорически не рекомендуется.

Спасатели также обращаются к родителям: регулярно объясняйте детям правила поведения возле воды и ни в коем случае не оставляйте их без присмотра.