Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В ДЧС ЗКО назвали основные причины осенних происшествий на водоемах

О правилах поведения на воде рассказали на брифинге в Региональной службе коммуникаций.
Жулдызхан Хасангалиева
В ДЧС ЗКО назвали основные причины осенних происшествий на водоемах
Фото Медета Медресова

По словам начальника управления ликвидации ЧС по ЗКО Бакытжана Ихсанова, основными причинами происшествий на воде осенью остаются несоблюдение правил безопасности, купание в запрещенных и необорудованных местах, отсутствие осторожности, а также употребление алкоголя. О правилах поведения на водоъемах Ихсанов рассказал на брифинге в РСК. 

Спасатели напоминают основные правила безопасности:

Главный баннер
  • Не купайтесь осенью. Вода в этот период становится очень холодной и может представлять серьезную опасность для жизни.
  • Не оставляйте детей без присмотра. Не разрешайте детям играть возле водоемов и подходить близко к воде.
  • Соблюдайте правила безопасности во время рыбалки. Не отправляйтесь в необозначенные и опасные места. Перед выходом на лодке проверьте ее состояние, возьмите необходимые средства для безопасности и обязательно наденьте спасательный жилет. Не перегружайте лодку и не садитесь на ее край. За нарушение требований безопасности, в том числе за отсутствие спасательного жилета, предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.
  • Не употребляйте алкоголь возле водоемов. Находиться на воде или рядом с ней в состоянии алкогольного опьянения категорически не рекомендуется.

Спасатели также обращаются к родителям: регулярно объясняйте детям правила поведения возле воды и ни в коем случае не оставляйте их без присмотра.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article