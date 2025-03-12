Оралда есепші, тәрбиелеуші, жүргізуші мен электриктерге сұраныс көп

Шаһарда «Мансап» орталығында бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтті. Оған 18 түрлі компания мен мемлекеттік мекемелер қатысты. Олар оралдықтарға 131 бос жұмыс орнын ұсынды. Түйіндемесін тапсырып, компаниялардан егжей-тегжейлі білмек болған тұрғындардың қарасы қалың.
— Орал қаласының тұрғындары үшін, жұмыс қарап жүрген, жұмыс мәселесімен жолыққан азаматтар үшін «Мансап» орталығы кезекті жәрмеңкені өткізді. Бүгінгі жәрмеңкеде автокөлік жүргізушілерін сұрауда. Сонымен қатар, даяршы, бармен, әкімгер, есепшілер, экономистер, балабақша тәрбиешілері керек, - дейді Орал қаласы «Мансап» орталығы директорының орынбасары Сағира Бимухамбетова.
Еңбек нарығында жүзу бойынша жаттықтырушы, медициналық мекемелердің әкімгерлері, дәрігерлер, фармацевт пен жұмысшы мамандарға деген сұраныс көп екен. Әрбір мекеменің талабы әртүрлі. Осындай бос жұмыс орындары жәрмеңкесіне қатысқан компанияның бірі –«Family land» мекемесі. Балаларды оқытып, шығармашылығын шыңдайтын мекемеге ұстаздар керек.
— Бізге қазақ, орыс, ағылшын тілінен, математикадан сабақ беретін апайлар керек. Мамандардың дипломы болуы қажет. Тәжірибесі маңызды емес. Орталық өзі үйретеді. Тәжірибені сонда жинауға болады. Бізде жұмыс кестесі ыңғайлы. Таңнан түске дейін немесе түстен кешке дейін жұмыс істейді,- дейді «Family land» оқыту орталығының мұғалімі Индира Дәулетова.
Қазіргі таңда Орал қаласында 5777 адам жұмыссыз деп тіркелген. Олардың 3754 жұмысынан айырылған жағдайда төленетін жәрдемақы алады. 754 қала тұрғыны субсидияланатын жұмыс орындарында еңбек етеді. 1150 оралдықпен «Мансап» орталығының мамандары жұмыстануда.
«Мансап» орталығы 2025 жылы екі офлайн, бір онлайын бос жұмыс орындары жәрмеңкесі ұйымдастырды. Сала мамандары өткен жәрмеңкенің арқасында еңбекке араласқан жандар көп деседі. Өткен іс-шараға 200-ге тарта адам қатысып, 37 оралдық тұрақты жұмысқа орналасқан.