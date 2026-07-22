Молния попала в пассажирский самолет: появились кадры из салона (ВИДЕО)

Пассажир самолета мексиканской авиакомпании Viva снял на видео момент, когда во время полета в крыло лайнера ударила молния. Кадры инцидента быстро разошлись в социальных сетях, передает МойГород.

На опубликованной записи видно, как мощный электрический разряд проходит вдоль левого крыла самолета. Спустя мгновение экран озаряет яркая вспышка, а после ее исчезновения заметно, что часть крыла продолжает светиться. На видео также можно увидеть след, напоминающий дым.

Через несколько секунд в салоне раздаются испуганные крики и возгласы пассажиров, ставших свидетелями происшествия.

Инцидент произошел во время рейса из международного аэропорта Пуэрто-Эскондидо в международный аэропорт Фелипе-Анхелес в Мехико.

В авиакомпании подтвердили, что самолет действительно подвергся удару молнии.

Кадр из видео

«Удар молнии действительно произошел».

При этом перевозчик заверил, что происшествие никак не повлияло на безопасность полета.

«Самолет никогда, ни на миг, не находился в опасности. Он без проблем достиг места назначения», — сообщили представители авиакомпании.

По данным Need To Know, инцидент произошел в начале сезона дождей в мексиканском штате Оахака. Прибрежные районы, включая Пуэрто-Эскондидо, в этот период отличаются высокой грозовой активностью.

Эксперты также прогнозируют, что нынешний сезон гроз может оказаться более интенсивным из-за повышенной температуры воды в Тихом океане.

Кадр из видео

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) отмечают, что коммерческие самолеты в среднем подвергаются удару молнии примерно один раз в год. В большинстве случаев подобные происшествия не приводят к серьезным повреждениям воздушного судна и не угрожают безопасности пассажиров.

Один из пользователей, комментируя опубликованное видео, признался: