Ақтауда алимент төлеуден жалтарып жүрген тұрғын сотталды. Бұл туралы Маңғыстау облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының баспасөз қызметі хабарлады. Тұрғын үш айдан бері екі баласына алимент төлемепті. Оның қарызы 2025 жылдың 31 желтоқсанында 3,7 миллион теңгеден асып жығылады.
Ертеректе кәмелетке толмағандардың істердің жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының бұйрығымен тұрғын кірісінің 1/3 бөлігін балаларына беру аудару керек деп шешім шығарған. Соттың бұл шешімі орындалмай келген.
Сот үкімімен Қылмыстық кодекстің 139 - бабы бойынша кінәлі деп танылып, бір жылға бас бостандығынан шектеу жазасын тағайындалды.
Үкім заңды күшіне енді.