Исчезнувший 74 года назад пассажирский самолет нашли в Атлантическом океане

Исследователи обнаружили в Атлантическом океане обломки пассажирского самолета авиакомпании Pan American Airways, потерпевшего крушение в 1952 году. Лайнер, унесший жизни 52 человек, был найден на глубине около 600 метров спустя 74 года после трагедии, передает МойГород со ссылкой на The New York Times.

Как произошла катастрофа

11 апреля 1952 года самолет Douglas DC-4 под названием Clipper Endeavor выполнял рейс из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк. На борту находились 64 пассажира и пять членов экипажа.

Через несколько минут после взлета у воздушного судна отказали оба двигателя с правой стороны. Экипаж принял решение совершить аварийную посадку на воду. Несмотря на то что все пассажиры и члены экипажа первоначально выжили после приводнения, вскоре самолет начал быстро уходить под воду.

Из-за отсутствия обязательных предполетных инструктажей по безопасности среди людей возникла паника. Многие не смогли быстро воспользоваться спасательными жилетами и покинуть салон. Всего за три минуты лайнер полностью затонул.

В результате трагедии погибли 52 человека. Спастись удалось лишь пяти членам экипажа и 12 пассажирам.

Где нашли самолет

Обломки долгие годы оставались недоступными из-за большой глубины. Их удалось обнаружить лишь 2 июня после семилетней поисковой экспедиции, организованной фондом Air/Sea Heritage Foundation совместно с компанией Deep Sea Vision и создателями телепроекта Expedition Unknown на канале Discovery.

Фото: AirSea Heritage Foundation and Deep Sea Vision

На глубине около 2000 футов и примерно в пяти милях от побережья специалисты обнаружили часть фюзеляжа с буквами PAA — элементом фирменного логотипа Pan American World Airways. Также исследователям удалось различить часть названия самолета — VOR из слова Endeavor. Остальные буквы оказались скрыты под многолетним слоем ила.

«Видеть, как яркий алюминиевый фюзеляж сверкает со дна океана, было невероятно трогательным моментом», – сказал ведущий программы «Экспедиция неизвестного» Джош Гейтс в пресс-релизе Warner Bros Discovery.

К чему привела трагедия

Катастрофа стала одной из причин масштабного пересмотра авиационных правил безопасности в США. После нее предшественник Федерального управления гражданской авиации обязал авиакомпании проводить предполетные инструктажи и демонстрировать пассажирам порядок действий в экстренных ситуациях, включая использование спасательных жилетов.

По оценкам специалистов, эти изменения за последующие десятилетия помогли сохранить тысячи человеческих жизней.