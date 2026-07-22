Из-за этого жеста в самолете мужчине грозит 20 лет тюрьмы: что он сделал

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines, следовавший из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес, был вынужден совершить незапланированную посадку после нападения на бортпроводницу. Об этом сообщает Daily Star, передает МойГород.

По данным издания, причиной инцидента стал 32-летний Коди Джеймс Малук. Из-за его поведения экипаж принял решение изменить маршрут и посадить лайнер в штате Джорджия, где мужчину задержали сотрудники полиции.

Что произошло?

Согласно материалам уголовного дела, конфликт произошел во время обслуживания пассажиров. Бортпроводница, фигурирующая в документах под инициалами PLL, рассказала, что не стала будить спящего пассажира, когда разносила напитки, и прошла дальше по салону.

Однако, когда она возвращалась обратно, мужчина неожиданно ударил ее сзади. По словам стюардессы, удар по ягодицам оказался настолько сильным, что ее буквально отбросило вперед. Обернувшись, она увидела пассажира, который сразу поднял руки.

«Я ничего не делал», — заявил тогда Коди Малук.

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Мужчину задержали

После произошедшего бортпроводница сообщила о случившемся командиру воздушного судна. Пилот принял решение изменить маршрут, посадить самолет в ближайшем аэропорту Джорджии и вызвать правоохранителей.

Сам Малук частично признал свою вину. Он заявил, что находился в наушниках и не слышал, как ему предлагали напитки. Мужчина подтвердил, что прикоснулся к бортпроводнице, однако утверждает, что не бил ее, а лишь пытался привлечь внимание и не хотел проявлять неуважение.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в Атланте. Ему предъявлены обвинения во вмешательстве в работу членов экипажа с применением насилия и запугивания. Очередное судебное заседание, на котором мужчина должен заявить о своей позиции по предъявленным обвинениям, назначено на 16 июня.

Что ему грозит?

Если его признают виновным, ему может грозить штраф до 25 тысяч долларов, а также лишение свободы сроком до 20 лет.

В авиакомпании Delta Airlines заявили, что придерживаются политики нулевой терпимости к подобным инцидентам.

Фото: depositphotos.com

«Delta имеет нулевую толерантность к разрушительному или неуправляемому поведению на наших рейсах. Мы всегда будем сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы реагировать на такое поведение и защищать наших людей», — заявил представитель авиакомпании Delta Airlines в официальном заявлении.

Напомним, ранее самолет авиакомпании Southwest Airlines едва не потерпел крушение после технической неисправности в кабине пилотов. Тогда второй пилот сумел благополучно посадить воздушное судно после того, как командир потерял сознание из-за полученной травмы.