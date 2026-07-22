Что будет с долгостроями и заброшками Уральска

В Уральске насчитывается три долгостроя. По ним отдел архитектуры и градостроительства постоянно проводит мониторинг. Об этом рассказал заместитель акима города Азамат Халелов. По его словам, чаще всего строительство останавливается из-за нехватки финансирования, нарушений законодательства при привлечении средств дольщиков, отсутствия оформленных прав на земельные участки и затянувшихся судебных разбирательств.

Сейчас главная задача городских властей - завершить те объекты, по которым уже найдены источники финансирования и есть реальные возможности довести строительство до конца.

Долгострой у департамента полиции достроят к 2027 году

Один из самых известных долгостроев города - жилой дом рядом с департаментом полиции ЗКО. Стройка была заморожена более 15 лет назад. Как пояснил Азамат Халелов, прежний застройщик не смог завершить проект из-за финансовых трудностей.

- Сейчас строительство возобновлено. Объект получил название ЖК "Стела". Местная компания "ВК Групп КЗ" выкупила его у прежних собственников и получила все необходимые разрешительные документы на строительство. Работы возобновлены за счет собственных инвестиционных средств нового инвестора, - рассказал Азамат Халелов.

Перед началом работ специалисты обследовали уже возведенные конструкции и подтвердили их надежность. На месте долгостроя появится девятиэтажный жилой дом ЖК "Стела" на 122 квартиры. Завершить строительство планируют к концу 2027 года.

Дом на улице Черыкаева тоже планируют достроить

Сдвинулась с мертвой точки и судьба еще одного проблемного объекта - многоэтажного дома на улице Черыкаева, возле Деповского моста. Его начали строить в 2017-2018 годах силами ТОО "Каз-Хол", однако позже компания обанкротилась. После завершения строительства квартиры здесь получат как дольщики, так и жители домов, которые ранее были снесены.

По словам Азамата Халелова, суд уже вынес решение о реабилитации компании. Сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции. После положительного решения земельный участок передадут новому застройщику.

- Новый застройщик будет местной компанией. Сейчас рассматриваются два потенциальных инвестора. До конца этого года мы планируем оформить всю необходимую документацию, а в следующем году начать строительство. Здесь также появится девятиэтажный жилой дом. Мы движемся медленно, но уверенно, - отметил заместитель акима.

Безнадежных долгостроев в городе нет

По словам Азамата Халелова, сегодня в Уральске нет объектов, которые признаны бесперспективными для завершения строительства. По каждому долгострою рассматриваются законные механизмы завершения работ. Кроме того, акимат намерен усилить контроль за соблюдением законодательства о долевом строительстве и продолжит постоянный мониторинг строящихся объектов.

Власти ищут инвесторов и для заброшенных зданий

Работа ведется не только с долгостроями, но и с заброшенными зданиями, у которых есть собственники, но которые годами остаются пустыми и постепенно разрушаются.

По словам Азамата Халелова, акимат прорабатывает различные варианты решения этой проблемы. Один из них - передача объектов инвесторам, если собственники согласятся уступить им здания. После этого новые владельцы смогут провести реконструкцию и вернуть объекты в эксплуатацию.

Речь идет о зданиях в районе бывшего завода "Омега", а также о бывших производственных цехах типографии на проспекте Назарбаева. Уже много лет эти объекты находятся в полуразрушенном состоянии и не используются.