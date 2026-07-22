Казахстанка получила реальный срок за «чужие» чемоданы из Таиланда

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор 22-летней гражданке Казахстана за контрабанду и незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Девушке назначили 16 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК.
Казахстанку задержали в аэропорту Алматы сразу после прибытия рейса из Бангкока. В ходе досмотра в ее багаже обнаружили два чемодана, внутри которых находилось 8,8 килограмма экстракта каннабиса.
- Установлено, что девушка за денежное вознаграждение согласилась доставить в Казахстан два чемодана с экстрактом каннабиса общим весом 8,8 килограмма. Контрабанду пресекли сразу после её прибытия в аэропорт Алматы, - пояснили в надзорном органе.
В прокуратуре подчеркнули, что подобные случаи часто становятся результатом работы вербовщиков в социальных сетях, предлагающих легкий заработок или бесплатные путешествия.
- Предложения о "лёгком заработке" и бесплатных поездках, распространяемые в социальных сетях, нередко являются частью международных наркосхем. Независимо от роли в преступлении, участие в них влечёт строгую уголовную ответственность, - напомнили в ведомстве.
Приговор вступил в законную силу.