Казахстанка получила реальный срок за «чужие» чемоданы из Таиланда

Девушка согласилась за деньги привезти из Бангкока в Алматы багаж, в котором оказался экстракт каннабиса. Суд признал ее виновной в контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор 22-летней гражданке Казахстана за контрабанду и незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Девушке назначили 16 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК.

Казахстанку задержали в аэропорту Алматы сразу после прибытия рейса из Бангкока. В ходе досмотра в ее багаже обнаружили два чемодана, внутри которых находилось 8,8 килограмма экстракта каннабиса.

- Установлено, что девушка за денежное вознаграждение согласилась доставить в Казахстан два чемодана с экстрактом каннабиса общим весом 8,8 килограмма. Контрабанду пресекли сразу после её прибытия в аэропорт Алматы, - пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре подчеркнули, что подобные случаи часто становятся результатом работы вербовщиков в социальных сетях, предлагающих легкий заработок или бесплатные путешествия.

- Предложения о "лёгком заработке" и бесплатных поездках, распространяемые в социальных сетях, нередко являются частью международных наркосхем. Независимо от роли в преступлении, участие в них влечёт строгую уголовную ответственность, - напомнили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.