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Социум

Осужденный по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Бахытжан Байжанов выходит на свободу

Двоюродный брат Куандыка Бишимбаева освобождается из колонии.
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Осужденный по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Бахытжан Байжанов выходит на свободу
Фото: t.me/Jogargy_sot

Двоюродный брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов освобождается из колонии. Суд применил в отношении него акт об амнистии и постановил отпустить его немедленно, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на адвоката осужденного Газиза Ынтыкбаева.

- Суд постановил освободить его немедленно. Неотбытая часть наказания составляла чуть более трех месяцев. Уже сегодня Бахытжан возвращается к своей семье, - рассказал адвокат.

Байжанов отбывал наказание в учреждении средней безопасности в Степногорске Акмолинской области.

Напомним, 13 мая 2024 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил Бахытжана Байжанова к 4 годам лишения свободы за укрывательство преступления по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Позже, в августе 2025 года, в связи с 30-летием Конституции суд сократил неотбытую часть его срока на одну треть. С учетом пересчета дней, проведенных в СИЗО, неотбытый остаток наказания составлял чуть более трех месяцев.

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