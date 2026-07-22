29 млрд тенге направят на модернизацию коммунальных сетей в ЗКО

В Западно-Казахстанской области стартовала масштабная модернизация инженерных сетей. Как сообщил на брифинге в РСК руководитель управления энергетики и ЖКХ области Беймбет Мусин, работы проводятся в рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов".

Согласно утвержденной правительством дорожной карте, с 2026 по 2029 год в регионе планируют отремонтировать 3 664 километра инженерных сетей. Из них 25 километров приходится на теплоснабжение, 153 километра - на водоснабжение и водоотведение, а основная часть - 3 486 километров - на электроснабжение.

По словам Мусина, сегодня уровень износа коммунальной инфраструктуры остается высоким. Тепловые сети изношены на 49%, водопроводные - на 60,4%, сети водоотведения - на 61,2%, а электрические сети - на 75,4%. После завершения всех мероприятий планируется значительно снизить износ: тепловых и водопроводных сетей - до 43%, сетей водоотведения - до 48%, а электрических - до 11%.

Планы на 2026-2027 годы

По словам Беймбета Мусина, в ближайшие два года в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения планируется реализовать десять проектов общей стоимостью 29 миллиардов тенге. Уже в 2026 году в Аксае начнут четыре проекта стоимостью 5,5 миллиарда тенге. Они предусматривают модернизацию 97 километров водопроводных сетей в северной и южной частях города, а также реконструкцию 18 километров канализационных сетей и очистных сооружений.

В 2027 году планируется реализовать еще шесть крупных проектов. Среди них:

реконструкция 3,5 километра водопроводных сетей по улицам Азербайжан и Бигельдинова,

обновление 4,5 километра магистрального водопровода от водоочистной станции до пересечения улиц Сарайшық и Бельгера,

реконструкция 10-километрового магистрального канализационного коллектора,

реконструкция КНС №5 и прилегающего коллектора,

модернизация распределительных устройств Уральской ТЭЦ,

реконструкция тепловой магистрали №3 протяженностью 1,5 километра в Уральске.

В сфере электроснабжения в 2026 году также запланирована реализация семи проектов общей стоимостью 16,5 миллиарда тенге. Они охватят Уральск и 74 населенных пункта девяти районов области - Акжаикского, Байтерекского, Бурлинского, Бокейординского, Жангалинского, Жанибекского, Таскалинского, Теректинского и Сырымского.

Проекты предусматривают строительство и реконструкцию 1 113 километров электрических сетей, а также модернизацию двух подстанций. Строительно-монтажные работы начнутся в августе. До конца года планируется обновить 362 километра сетей. Ожидается, что по итогам реализации этих проектов уровень износа электрических сетей снизится с 72,8% до 70,3%.