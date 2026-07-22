С начала года в Казахстан пытались въехать 200 человек с поддельными документами - КНБ

Для сравнения, за весь 2025 год пограничники зафиксировали 661 аналогичное правонарушение.

С начала 2026 года пограничная служба Казахстана пресекла 200 фактов пересечения границы с поддельными или чужими документами, сообщили в пресс-службе КНБ РК. Для сравнения, за весь 2025 год пограничники зафиксировали свыше 660 аналогичных нарушений.

- Большинство правонарушителей использовали поддельные визы и бланки документов с установочными данными третьих лиц. Частые случаи их применения выявлялись на южных участках границы и международных авиалиниях, - отметили в ведомстве.

В комитете напомнили, что за попытку пересечения Государственной границы с использованием подложных или чужих документов законодательством Казахстана предусмотрена уголовная ответственность.

