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Социум

С начала года в Казахстан пытались въехать 200 человек с поддельными документами - КНБ

Для сравнения, за весь 2025 год пограничники зафиксировали 661 аналогичное правонарушение.
Варвара Тыщенко
С начала года в Казахстан пытались въехать 200 человек с поддельными документами - КНБ
Иллюстративное фото из архива «МГ»

С начала 2026 года пограничная служба Казахстана пресекла 200 фактов пересечения границы с поддельными или чужими документами, сообщили в пресс-службе КНБ РК. Для сравнения, за весь 2025 год пограничники зафиксировали свыше 660 аналогичных нарушений.

- Большинство правонарушителей использовали поддельные визы и бланки документов с установочными данными третьих лиц. Частые случаи их применения выявлялись на южных участках границы и международных авиалиниях, - отметили в ведомстве.

В комитете напомнили, что за попытку пересечения Государственной границы с использованием подложных или чужих документов законодательством Казахстана предусмотрена уголовная ответственность.
 

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