Трагедия на молочной ферме в Павлодарской области: сельчане прощаются с шестью погибшими и ждут итогов расследования

В небольшом селе Жоламан Актогайского района Павлодарской области прощаются с шести рабочими молочной фермы Aktogai Milk, погибшими во время смены, передает Tengrinews.kz. Четверо из шести жертв ЧП оказались членами одной семьи.

Маленький аул, где проживает всего 99 человек, тяжело переживает утрату. К дому семьи Мухаммед беспрерывно приходят соболезнующие со всего района. 20 июля на смену ушел 51-летний глава семейства Бауржан Мухаммед вместе с двумя сыновьями 20 и 17 лет - домой не вернулся никто. Потеряли родных и в соседних домах: у погибшего 43-летнего механика-бригадира и 63-летнего слесаря из соседнего села Актогай остались малолетние дети.

Специально из Москвы, чтобы проститься с братом Расулом, прилетел Асылжан Рахат.

- Вчера братишка ушёл на работу, и такое произошло. Кто-то говорит, что ударило током, кто-то - что задохнулись углекислым газом. Разговоров много, и мы сами не знаем, чему верить. Погибли еще мой дядя, его сыновья. Наши родители в отъезде, в Монголии, вчера им сообщили, сейчас они едут домой. Для всех это страшный удар, боюсь, как это горе переживет мама, - поделился Асылжан Рахат.

Родственники и близкие не скрывают возмущения и задаются вопросами о том, как на предприятии соблюдалась техника безопасности.

- Кто будет отвечать за то, что люди погибли на работе? В каких условиях они работали? Там должна была быть техника безопасности, если бы её соблюдали, люди остались бы в живых. Мы потеряли четверых. Душа разрывается, это невероятно тяжело, - говорит Жаксылык Сейил, потерявший близких.

Единственным, кому удалось выжить в колодце, стал 38-летний Азамат Балгабаев. По словам местных жителей, мужчина ринулся спасать коллег и спустился в канализационный коллектор последним, где потерял сознание от токсичных газов.

- Скорая помощь доставила пациента в больницу 20 июля, в 12:45. При поступлении он находился в состоянии средней степени тяжести. На данный момент состояние стабильное, он в сознании, разговаривает. Все жизненные показатели в норме. Но из-за произошедшего он психологически подавлен, поэтому ни с кем не желает общаться, - прокомментировала исполняющая обязанности руководителя Актогайской районной больницы Торгын Базаргелдина.

По ее словам, сам пострадавший утверждает, что ничего не помнит о моменте ЧП.

По предварительной версии, причиной гибели шести человек стало отравление газом во время ремонтных работ в канализационном колодце.

Правоохранительные органы ведут досудебное расследование. В частности, следователям предстоит выяснить, почему на месте опасных работ оказался 17-летний сын одного из сотрудников.

- Подросток официально у нас работал садовником, мы взяли его на работу по просьбе отца. Он ухаживал за зелеными насаждениями. Его в том месте не должно было быть. Возможно, он услышал крики и побежал. Все это сейчас выясняет следствие. Заверяю, что все виновные и ответственные лица понесут наказание, - заявил генеральный директор ТОО Aktogai Milk Александр Терентьев.

Руководитель предприятия добавил, что семьям погибших выплачено по 2 млн тенге, а также полностью покрыты расходы на погребение.

С родственниками погибших также встретился аким Павлодарской области Асаин Байханов. Глава региона пообещал оказать дополнительную материальную помощь, содействие в погашении кредитов, а также гарантировал, что предприятие возьмет на себя расходы по содержанию и обучению несовершеннолетних детей погибших до их 18-летия.

Источник: Tengrinews.kz.