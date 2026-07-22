В ЗКО ликвидировали больше половины свалок

В ЗКО продолжают наводить порядок в сфере обращения с отходами. Этот вопрос обсудили на совещании с акимом области Нариманом Турегалиевым, сообщает пресс-служба акимата. Сегодня в регионе работают 147 полигонов твёрдых бытовых отходов. Из них 81% уже оборудованы ограждениями. По данным мониторинга АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" на 11 июля, в области выявили 113 несанкционированных свалок. Из них ликвидировано 88.

Переработкой отходов в регионе занимаются несколько предприятий. В Уральске работает мусоросортировочный комплекс ТОО GreenServiceCompany, в Аксае - ТОО Digitalisation and Recycling. Также действуют два завода и один цех, где отходы перерабатывают в готовую продукцию. В 2025 году в регионе образовалось около 132 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов. Из этого объёма удалось отсортировать и переработать 36,7 тысячи тонн.

О работе по обращению с отходами также отчитались акимы Уральска, Бурлинского и Байтерекского районов. По словам Наримана Турегалиева, эта работа напрямую влияет на экологию, санитарную безопасность и чистоту населённых пунктов.

Глава региона отметил, что для улучшения сбора пластиковых отходов в восьми районных центрах были установлены прессы для их уплотнения. Однако, по его словам, эта работа пока ведётся недостаточно активно. Пока только в Байтерекском районе совместно с предпринимателем открыт пункт приёма отсортированных отходов.

- Для более эффективной организации сбора и отправки пластиковых отходов на переработку в восьми районных центрах были приобретены прессы для уплотнения пластика. Однако работа местных исполнительных органов в этом направлении пока не соответствует ожиданиям. Только в Байтерекском районе при взаимодействии с предпринимателем открыт пункт приёма отсортированных отходов. В целом необходимо активно формировать в обществе культуру обращения с отходами и разъяснять важность их утилизации исключительно в специально отведённых местах. Уполномоченным органам следует усилить мониторинг, выявлять физических и юридических лиц, превращающих любые территории в стихийные свалки, и привлекать их к установленной законом ответственности, - отметил Нариман Торегалиев.

По итогам совещания аким области поручил ускорить установку металлических ограждений на полигонах ТБО и активизировать работу по ликвидации несанкционированных свалок.