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Происшествия

Подозреваемого в вымогательстве 2,5 млн тенге задержали в Атырау

Ведётся досудебное расследование.
Кристина Кобина
Подозреваемого в вымогательстве 2,5 млн тенге задержали в Атырау
Стопкадр из видео ДП Атырауской области

Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области задержали жителя Индерского района 1991 года рождения, который вымогал 2,5 миллиона тенге у 35-летнего мужчины.

- Во время обыска у подозреваемого изъяли 2,2 миллиона тенге, полученные путем вымогательства. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Вымогательство". Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Полиция призывает в случае фактов вымогательства незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

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