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Социум

В Уральске из-за ремонта закроют мост через реку Чаган

Движение авто приостановят на 6 часов.
Кристина Кобина
В Уральске из-за ремонта закроют мост через реку Чаган
Фото Медета Медресова

Филиал АО "НК "КазАвтоЖол" по ЗКО предупреждает автовладельцев о планируемом перекрытии движения на международной трассе.

- 26 июля с 05:00 до 11:00 будет полностью закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке 247-го километра автодороги международного значения KAZ10 Актобе - Уральск - граница РФ (п/п Сырым). Временные неудобства связаны с проведением восстановительных работ на мосту через реку Чаган, - отметили в Нацкомпании.

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут, учитывать время закрытия участка и по возможности воздержаться от поездок в указанном направлении.

Напомним, 30 апреля 2026 года рухнуло ограждение на мосту через реку Чаган вблизи поста на автодороге Самара - Шымкент. После этого, для чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта, на месте обрушения установили временные светофоры и оградили участок бетонными плитами.

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