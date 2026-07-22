Инженеры, IT и педагогика: какие специальности выбирают абитуриенты в Казахстане и кому достанутся гранты

Абитуриенты подали около 127 тысяч заявлений на конкурс грантов.

Казахстанские выпускники определились с приоритетными специальностями для поступления в университеты, сообщает Министерство науки и высшего образования. По данным ведомства, абитуриенты подали около 127 тысяч заявлений на конкурс грантов - это на 14 тысяч больше, чем годом ранее.

Среди самых востребованных направлений уже несколько лет подряд лидерство удерживают "Информационно-коммуникационные технологии", "Педагогические науки", а также "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли". Именно сюда поступающие направили больше всего документов.

Наиболее высокий конкурс на одно грантовое место прогнозируют среди будущих юристов, дипломатов, переводчиков, психологов и учителей.

Распределять более 75 тысяч государственных грантов будет Республиканская конкурсная комиссия, в которую вошли общественники и эксперты. Итоговые списки поступивших на бюджет опубликуют до 10 августа, а само зачисление в университеты продлится до 25 августа.