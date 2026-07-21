Опаснее, чем кажется: ученые доказали, что внутреннее одиночество разрушает здоровье

Чувство одиночества - это не просто плохая эмоция, а серьезный фактор риска для здоровья. К такому выводу пришли ученые из Бристольского университета, изучив генетические данные и показатели здоровья сотен тысяч людей.
Авторы исследования, опубликованного в Nature Communications, четко разделили два понятия: социальную изоляцию (малое количество контактов) и субъективное одиночество (ощущение, что вас никто не понимает).
Выяснилось, что иметь узкий круг общения - нормально для многих. А вот внутренний эмоциональный вакуум наносит прямой урон: вызывает депрессивные состояния и повышает риск развития сразу нескольких хронических болезней.
- Одиночество - это важная проблема общественного здравоохранения. Поддержка таких людей поможет существенно повысить уровень ментального здоровья общества, - подчеркивает автор исследования, доктор Зои Рид.
Главный вывод ученых прост: качество и глубина ваших социальных связей намного важнее их количества. Умение строить доверительные отношения - это прямой вклад в собственное долголетие.