Казахстанцев предупредили о рисках покупки подержанных автомобилей из-за рубежа

Привлекательный ценник на подержанные автомобили из-за рубежа часто скрывает за собой серьезные юридические дефекты и миллионные доплаты. Как передает Energyprom.kz, покупка машины по серым схемам регулярно обворачивается для казахстанцев проблемами с регистрацией, таможней и техническим состоянием.

Аналитики подчеркивают, что разница в цене с внутренним рынком возникает не просто так: за ней стоят большой пробег, аварийное прошлое, иностранный учет или отсутствие легальной таможенной очистки.

- Для Казахстана эта тема стала особенно чувствительной после увеличения объема ввоза подержанных автомобилей, - говорится в публикации.

По данным КГД, за прошлый год в страну ввезли 158,3 тысячи легковых авто, из которых 38,4 тысячи составили иномарки старше трех лет. Большинство из них (33,2 тысячи) - старше семи лет. Именно у такой техники чаще всего выявляют износ основных узлов, проблемы с электроникой и скрытый ремонт после тяжелых аварий.

Другой крупный блок рисков связан с таможней и поддельными документами. Продажная цена в объявлении не включает в себя первичную регистрацию, утильсбор и таможенные пошлины.

- Поэтому "дешево привезти" и "легально ездить" - не одно и то же, - подчеркивают эксперты.

Специалисты настоятельно рекомендуют перед сделкой проверять юридическую чистоту: если у машины перебит VIN-код или она числится в розыске за рубежом, поставить ее на учет в РК будет невозможно.