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Социум

В Казахстане начали отключать от связи «невидимых» абонентов

Почему в Казахстане начали блокировать "молчащие" SIM-карты и связан ли отток абонентов с подорожанием услуг? На вопросы о сбоях и чистке баз ответил вице-министр Досжан Мусалиев.
Варвара Тыщенко
В Казахстане начали отключать от связи «невидимых» абонентов
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Причины, по которым часть казахстанцев осталась без мобильной связи, разъяснил на брифинге СЦК вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев. Поводом для выступления чиновника стали вопросы журналистов о якобы массовом отказе граждан от мобильного интернета из-за подорожания услуг.

Представители СМИ озвучили информацию о том, что после роста цен на 8,7% связи якобы лишился миллион казахстанцев. В ведомстве эти данные не подтвердили, напомнив, что общая база в стране составляет порядка 27 млн номеров и постоянно колеблется.

- Нам неизвестна такая статистика. Насколько я знаю, число абонентов мобильной связи - около 27 млн, поэтому эта цифра постоянно меняется. Люди иногда имеют несколько SIM-карт, иногда отказываются от каких-то операторов. В том числе и из-за тарифов это может быть, - отметил Досжан Мусалиев.

Главной причиной сокращения активных номеров в министерстве называют плановую зачистку базы данных идентификационных кодов, начатую еще в прошлом году. Власти совместно с операторами выявляют и блокируют SIM-карты, которыми не пользуются реальные владельцы.

- Нами было выявлено, что часть из них используется для мошеннических целей. Поэтому, возможно, эта статистика немного с этим связана, потому что в начале года мы активно работали с операторами связи и начали отключать "молчащих" абонентов. Поэтому, возможно, это связано именно с этим, но никак, я думаю, не связано с тарифами, - заявил спикер.

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