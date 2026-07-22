За что теперь могут лишить водительских прав в Казахстане - разъяснение МВД

С 25 августа в Казахстане вступают в силу поправки в Закон "О дорожном движении". В МВД рассказали, кому придется проходить медосмотр каждые два года, кого отправят на повторный экзамен ПДД и почему за пьяное вождение теперь лишат прав даже при примирении сторон.

С 25 августа в Казахстане вступают в силу важные поправки в Закон "О дорожном движении", расширяющие список оснований для лишения и прекращения действия водительских прав, сообщает Polisia.kz. Изменения напрямую затронут несколько категорий автомобилистов.

Одно из ключевых нововведений касается водителей старше 65 лет, а также автомобилистов с инвалидностью - их обязали проходить медицинское освидетельствование каждые два года. Данные о справках Минздрав и МВД будут передавать между собой автоматически через общую информационную систему.

- Если в государственной информационной системе не будет подтверждения о прохождении медицинского осмотра и отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, право на управление транспортными средствами будет прекращено. Подчеркиваем, что данное требование распространяется только на водителей старше 65 лет и водителей с инвалидностью, - пояснили в МВД.

Второе важное изменение касается нарушителей ПДД. За систематическое превышение скорости, аварийные ситуации на перекрестках, опасное маневрирование или парковку, создавшую угрозу движению, водителей теперь могут официально отправить на повторную сдачу теоретического экзамена.

Если автовладелец попытается проигнорировать направление и не явится на экзамен в течение двух месяцев без уважительной причины, его автоматически лишат права управления машиной.

Отдельно в ведомстве подчеркнули жесткую позицию по отношению к нетрезвым водителям. С 25 августа прекращение уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим больше не освобождает от лишения прав.

- Теперь даже в случае прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим лицо лишается права управления транспортными средствами сроком на 8 лет. Если водительского удостоверения нет, получить его также будет невозможно в течение восьми лет, - заявили в ведомстве.

В МВД призвали граждан строго соблюдать правила дорожного движения, а автомобилистов из групп риска - вовремя обновлять медицинские документы.