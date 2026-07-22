В ЕНПФ разъяснили новые правила защиты пенсионных накоплений

С 1 января 2027 года в Казахстане изменится механизм защиты пенсионных накоплений. Государство будет гарантировать только ту сумму обязательных взносов, которая фактически поступила на счет, а обесценивание этих денег из-за инфляции компенсировать больше не будут, сообщили в ЕНПФ. Сейчас правительство покрывает разницу, если рост цен опережает инвестиционную доходность, но этот механизм отменят.

- Проще говоря, если на пенсионный счёт человека перечислили определённую сумму, государство гарантирует сохранность этой суммы. Но отдельно компенсировать её обесценивание из-за роста цен уже не будет, - пояснили в ведомстве.

Изменения связаны с тем, что с сентября 2026 года казахстанцы смогут передавать частным управляющим компаниям до 100% обязательных накоплений вместо нынешних 50%. Вкладчики смогут сами выбирать между Нацбанком и частными УИП с разным уровнем риска. При этом для частных управляющих определят минимальную доходность - если их результат окажется ниже, разницу они возместят из собственных средств.

- Если результат окажется ниже установленного уровня, управляющая компания должна будет покрыть разницу за счёт собственных средств. При этом государственная гарантия фактически внесённых обязательных пенсионных взносов сохранится, - подчеркнули в ЕНПФ.

Узнать размер накоплений и сравнить результаты работы управляющих можно будет на сайте ЕНПФ. Ранее о подготовке комплексной пенсионной реформы сообщали в Минтруда и Нацбанке.