Отель в Уральске незаконно удержал часть оплаты за отмененное бронирование

Как рассказала руководитель департамента Эльмира Киматова, женщина заранее забронировала номер в гостинице для себя и гостей, полностью оплатив проживание - 48 900 тенге. Однако за три дня до заезда мероприятие пришлось отменить: у одного из приглашенных гостей умер близкий родственник.

Несмотря на то что заезд не состоялся, администрация отеля вернула женщине только половину оплаченной суммы. Свое решение в гостинице объяснили внутренней политикой аннулирования бронирования, согласно которой при отмене за 2-4 дня до даты заезда клиенту возвращают лишь 50% предоплаты.

По словам Эльмиры Киматовой, такие действия противоречат законодательству. Руководство отеля нарушило требования статьи 686 Гражданского кодекса Республики Казахстан и статьи 8-1 Закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей". Закон запрещает включать в договор условия, которые ущемляют права потребителей. Исполнитель не вправе удерживать деньги за услугу, которая фактически не была оказана.

После обращения департамент провел внеплановую проверку гостиницы. По ее итогам было выдано предписание вернуть женщине удержанную сумму. Отель выполнил требование и вернул деньги. В департаменте напомнили: если урегулировать спор с предпринимателем не удается, потребители вправе обратиться за защитой своих прав к ним.