Жара до 38 градусов ожидается в ЗКО 23 июля

На западе Казахстана 23 июля сохранится сильная жара до 40 градусов и высокий уровень пожарной опасности. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.

Завтра, 23 июля, в Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют днем кратковременный дождь и грозу, ветер на западе региона будет усиливаться до 15-20 м/с. В дневные часы установится сильная жара до +35...+38 °C (в Уральске ночью +18...+20 °C, днем +33...+35 °C). На западе и юге области сохраняется высокая, а на юго-западе - чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области днем ожидается сильная жара в пределах +35...+39 °C (в Атырау ночью +22...+24 °C, днем +36...+38 °C). По всей области сохраняется высокая пожарная опасность, а на северо-западе региона - чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области днем также ожидается сильная жара до +38...+40 °C. В Актау температура воздуха составит ночью +22...+24 °C, днем +32...+34 °C. На севере и в центре области сохраняется высокая, а на северо-востоке - чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем прогнозируют жару до +35...+36 °C. В Актобе температура воздуха составит ночью +16...+18 °C, днем +30...+32 °C. На западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке - чрезвычайная.