Крупнейшая авиакатастрофа в истории: погибли 583 человека

Крупные авиакатастрофы крайне редко происходят из-за одной-единственной причины. Как правило, за такими трагедиями стоит цепочка ошибок, случайностей и неблагоприятных обстоятельств. Но даже на этом фоне события, развернувшиеся вечером 27 марта 1977 года на Канарских островах, считаются исключительными, передает МойГород

На взлетно-посадочной полосе аэропорта Лос-Родеос на острове Тенерифе столкнулись два Boeing 747 — крупнейших и самых современных пассажирских лайнера своего времени. Эта катастрофа унесла жизни 583 человек — мужчин, женщин и детей, направлявшихся на отдых под теплое солнце Канарских островов. История этой трагедии навсегда изменила подход к обеспечению безопасности в мировой гражданской авиации.

Остров Тенериф.

27 марта 1977 года: как началась цепочка событий, приведшая к трагедии

Весной 1977 года на Канарских островах, расположенных неподалеку от побережья Марокко, стартовал очередной туристический сезон. На испанский архипелаг прибывали авиалайнеры с отдыхающими со всего мира. Почти все международные рейсы принимал крупнейший аэропорт острова Гран-Канария. Однако 27 марта привычный порядок был нарушен.

В 13:15 в цветочном магазине, находившемся в здании пассажирского терминала аэропорта, произошел взрыв. Именно он стал первым звеном в цепочке событий, завершившейся крупнейшей авиакатастрофой XX века.

Теракт устроили канарские сепаратисты, безуспешно добивавшиеся независимости архипелага от Испании. В результате взрыва пострадал один человек. Спустя непродолжительное время в полицию поступил телефонный звонок с предупреждением о второй бомбе, якобы заложенной в терминале. После этого пассажиров и сотрудников экстренно эвакуировали, а аэропорт временно прекратил прием воздушных судов.

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Почему два Boeing 747 оказались в переполненном аэропорту Лос-Родеос

Boeing KLM за 1 год и 7 месяцев до катастрофы

Все самолеты, направлявшиеся в аэропорт Гран-Канарии, были перенаправлены на соседний остров Тенерифе, где располагался аэропорт Лос-Родеос. В то время это была единственная на Канарских островах воздушная гавань, способная принимать дальнемагистральные авиалайнеры.

Среди перенаправленных рейсов оказались два переполненных чартерных Boeing 747 — один летел из Лос-Анджелеса, второй из Амстердама. Оба самолета были практически новыми и считались самыми большими пассажирскими лайнерами своего времени.

На борту Boeing 747 авиакомпании KLM находились 14 членов экипажа и 235 пассажиров, включая 52 детей.

Американский Boeing 747 авиакомпании Pan American был загружен еще больше. Всего на его борту находились 396 человек, в том числе 380 пассажиров. Большинство из них были пенсионерами, для которых Канарские острова должны были стать лишь первым этапом большого круизного путешествия.

Самолет Pan American, носивший имя Clipper Victor, имел особую историю. Именно этот Boeing за семь лет до трагедии выполнил первый в мире коммерческий рейс среди всех самолетов семейства Boeing 747, открыв новую эпоху в пассажирской авиации. А спустя восемь месяцев после этого, в 1970 году, его угнали на Кубу, где легендарный лайнер лично встречал Фидель Кастро.

Boeing Pan American за 22 дня до катастрофы

Эти два гиганта были далеко не единственными самолетами, которым пришлось незапланированно приземлиться на Тенерифе. Небольшой аэропорт Лос-Родеос, рассчитанный преимущественно на региональные рейсы, оказался буквально переполнен международными авиалайнерами.

Свободных мест на перроне не хватало, поэтому многие самолеты разместили прямо на единственной магистральной рулежной дорожке, проходившей параллельно взлетно-посадочной полосе. Именно это обстоятельство стало вторым фактором, который спустя несколько часов привел к самой масштабной авиакатастрофе в истории гражданской авиации XX века.

Почему капитан KLM Якоб ван Зантен спешил

Одним из ключевых факторов, предопределивших дальнейшее развитие событий, стала личность командира нидерландского Boeing 747 Якоба ван Зантена. На первый взгляд он был образцовым пилотом: огромный летный опыт, безупречная репутация и харизматичная внешность сделали его лицом авиакомпании KLM. Его фотография рядом с флагманским Boeing украшала страницы фирменных бортовых журналов, а сам ван Зантен руководил программой подготовки пилотов, управлявших Boeing 747.

Однако за образом идеального летчика скрывались обстоятельства, сыгравшие роковую роль. До этого рейса капитан почти полгода не поднимался в небо, занимаясь обучением пилотов в тренировочном центре компании. Уже после вынужденной посадки на Тенерифе он принял сразу несколько решений, которые впоследствии стали звеньями трагической цепочки. Первым из них стало требование полностью заправить самолет прямо в аэропорту Лос-Родеос.

Капитан KLM Якоб ван Зантен.

Все указывало на то, что ван Зантен стремился как можно быстрее покинуть остров. Вынужденная посадка превратилась в четырехчасовое ожидание. После этого экипажу предстояло перелететь на соседний остров, высадить пассажиров, принять новых туристов и только затем отправиться обратно в Амстердам. При этом рабочее время пилотов строго ограничивалось нормативами. Запасного экипажа на Канарских островах у KLM не было, поэтому если бы самолет не успел вылететь до семи часов вечера, рейс пришлось бы перенести на следующий день.

Для ван Зантена, который уже входил в руководство компании как ведущий пилот-инструктор, такой вариант был крайне нежелателен. Он рассчитывал сэкономить время, проведя дозаправку заранее, однако результат оказался противоположным — стоянка в Лос-Родеосе лишь затянулась.

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Пока Boeing KLM заправлялся, аэропорт Гран-Канария вновь открылся и начал принимать самолеты, ранее отправленные на Тенерифе. Однако огромный Boeing 747 KLM перекрыл выезд на взлетно-посадочную полосу другим воздушным судам, включая стоявший позади Boeing 747 авиакомпании Pan American. Американский лайнер был полностью готов к вылету, но был вынужден ждать завершения дозаправки голландского самолета, которая заняла еще 35 минут.

Фактор погоды: почему экипажи двух самолетов не видели друг друга

Именно за эти дополнительные полчаса погодные условия в Лос-Родеосе резко ухудшились. Этот аэропорт всегда отличался сложной метеообстановкой. Он расположен примерно на высоте 600 метров над уровнем моря и нередко оказывался выше нижней границы облаков. Так произошло и 27 марта 1977 года.

Около пяти часов вечера полностью заправленный Boeing KLM наконец выехал на взлетно-посадочную полосу. В тот момент видимость еще оставалась хорошей, однако практически сразу со стороны моря начали быстро надвигаться облака.

Возникла характерная для Лос-Родеоса ситуация: самолет двигался по полосе при ясной погоде, а следом за ним стремительно наступал густой туман.

Облака над аэропортом. Фото: depositphotos.com

Поскольку единственная магистральная рулежная дорожка по-прежнему была заставлена самолетами, голландскому Boeing пришлось использовать саму взлетно-посадочную полосу. Чтобы подготовиться к взлету, экипаж должен был проехать по всей ее длине, а затем выполнить разворот на 180 градусов. Для гигантского Boeing 747 это была непростая задача, однако экипаж успешно справился с ней. Как позже выяснилось, это оказалось их последним безошибочным действием.

Практически сразу вслед за KLM на ту же полосу вырулил и американский Boeing Clipper Victor. К этому времени густой туман уже существенно ограничил видимость — она не превышала 100 метров.

По указанию диспетчера экипаж Pan American должен был проследовать по полосе до третьего съезда, покинуть ее и выехать на расположенную параллельно свободную рулежную дорожку. Предполагалось, что после этого американский самолет продолжит движение уже вне полосы, в то время как Boeing KLM сможет беспрепятственно начать разбег и выполнить взлет.

Сбой радиосвязи и роковая ошибка капитана KLM

Чтобы понять, как развивались события дальше, достаточно взглянуть на схему аэропорта. Даже человеку, далекому от авиации, станет очевидно, что третий съезд с взлетно-посадочной полосы располагался практически против направления движения Boeing Clipper Victor. Чтобы выполнить указание диспетчера, экипажу Pan American пришлось бы сначала выполнить разворот почти на 148 градусов, а затем сделать еще один такой же поворот, чтобы попасть на магистральную рулежную дорожку.

Пилоты Pan Am решили, что подобный маневр практически невыполним для столь крупного самолета. Тем более что следующий, четвертый съезд выглядел гораздо удобнее — там требовалось выполнить всего два плавных поворота примерно по 35 градусов. Посчитав, что диспетчер, вероятно, ошибся, американский экипаж проехал мимо третьего съезда и направился к четвертому. До него самолету оставалось совсем немного.

В это же время капитан KLM Якоб ван Зантен стремился как можно быстрее поднять свой Boeing в воздух. Перед самолетом уже стелился густой туман, где-то внутри которого двигался американский лайнер. Ван Зантен ожидал лишь окончательного разрешения диспетчера на взлет. Однако сам диспетчер говорил по-английски с сильным акцентом и, не имея наземного радара, из-за плотной облачности не мог видеть, что происходит на летном поле.

Схема движения самолетов в аэропорту Лос-Родеос.

Последним звеном в цепочке трагических совпадений стал радиообмен между диспетчерской вышкой и экипажами обоих Boeing. После завершения разворота в конце полосы экипаж KLM запросил разрешение на взлет. Вместо прямого разрешения диспетчер передал инструкции относительно дальнейшего маршрута после вылета. Ван Зантен и его коллеги ошибочно восприняли эти указания как долгожданное разрешение начинать разбег.

Понимая, что его сообщение можно трактовать неоднозначно, диспетчер сразу же добавил уточнение: «ОК, будьте готовы к взлету, я вас вызову». Однако именно в этот момент в эфир вышел экипаж Pan American, который продолжал движение по полосе между третьим и четвертым съездами и сообщил: «Мы все еще следуем по полосе, Clipper 1736».

Обе радиопередачи прозвучали одновременно. Из-за наложения сигналов возник так называемый эффект гетеродина — сильная радиопомеха, исказившая сообщения.

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В результате экипаж KLM не услышал ни слов диспетчера «Будьте готовы к взлету, я вас вызову», ни сообщения американского самолета о том, что он все еще находится на взлетно-посадочной полосе. До голландских пилотов дошло лишь слово «ОК», после которого эфир превратился в резкий визг помех.

Убедившись, что это и есть разрешение на взлет, экипаж KLM перевел двигатели во взлетный режим. До одной из самых страшных авиакатастроф в истории оставалось всего 14 секунд.

«Он приближается!» Столкновение двух авиалайнеров на взлетной полосе

Экипаж Pan American заметил огни приближающегося Boeing KLM лишь спустя шесть секунд после начала его разбега. В тот момент между самолетами оставалось около 700 метров. Осознав опасность, капитан американского лайнера успел крикнуть: «Он приближается… Смотри! Проклятие, этот сукин сын приближается!», после чего попытался резко увести самолет влево, на участок травы рядом со взлетно-посадочной полосой.

Boeing KLM и Pan American перед столкновением.

Экипаж KLM понял, что впереди находится другой самолет, только через три секунды. В 17:06:40 капитан Якоб ван Зантен, увидев перед собой Clipper Victor, предпринял попытку поднять Boeing в воздух раньше обычного. Не исключено, что самолетам удалось бы избежать столкновения, если бы голландский лайнер не был полностью заправлен перед вылетом. Дополнительные 40 тонн топлива оказались роковыми.

Столкновение произошло в 17:06:50. Boeing KLM двигателями, шасси и нижней частью фюзеляжа буквально вспорол верхнюю часть Clipper Victor, словно консервную банку. По инерции голландский лайнер продолжал движение еще около 150 метров, разливая вокруг авиационный керосин. Затем самолет рухнул на полосу, проскользил примерно 300 метров и взорвался.

Столкновение Boeing KLM и Pan American.

Выжить находившимся на борту KLM не удалось никому. В огне погибли все 14 членов экипажа и 234 пассажира.

Американский Clipper Victor также вспыхнул практически сразу после столкновения, однако его пассажирам повезло значительно больше. Спастись удалось 61 человеку, среди которых были капитан, второй пилот и бортинженер. Все выжившие находились в носовой части самолета и смогли выбраться наружу через образовавшиеся в фюзеляже разрывы.

Масштаб трагедии оказался беспрецедентным. В результате столкновения двух крупнейших пассажирских самолетов того времени погибли 583 человека.

Дополнительные сложности возникли и во время спасательной операции. Из-за густого тумана экстренные службы сначала даже не поняли, что в катастрофе участвовали сразу два самолета. Первые расчеты сосредоточились исключительно на тушении Boeing KLM, не подозревая, что всего в нескольких десятках метров продолжает гореть американский лайнер, где еще оставались живые люди.

Расследование катастрофы и изменения, навсегда изменившие авиацию

Ирония судьбы заключалась в том, что сразу после трагедии руководство KLM включило в состав экстренно созданной комиссии по расследованию своего главного специалиста по Boeing 747 — Якоба ван Зантена. Лишь спустя мгновение стало очевидно, что именно он находился за штурвалом самолета, начавшего взлет, не убедившись окончательно, что полоса свободна.

В итоге именно ошибку капитана KLM признали основной причиной катастрофы. Следственная комиссия пришла к выводу, что роковое решение было принято из-за спешки: пилот стремился как можно быстрее покинуть Тенерифе и уложиться в установленный график выполнения рейса.

Место авиактастрофы.

При этом расследование показало, что трагедия стала результатом сразу нескольких факторов. Существенную роль сыграли густой туман, наложение радиосигналов, использование нестандартных фраз при переговорах, а также недостаточное владение английским языком отдельными участниками радиообмена. Дополнительными обстоятельствами стали решение экипажа Pan American не сворачивать на третий съезд, задержка с дозаправкой самолета KLM и теракт в аэропорту Гран-Канарии, с которого началась вся цепочка событий.

Катастрофа на Тенерифе оказала колоссальное влияние на развитие мировой гражданской авиации. Для обычных пассажиров эти изменения остались практически незаметными, однако для пилотов и диспетчеров они стали настоящей революцией.

После трагедии весь радиообмен между экипажами и диспетчерскими службами был приведен к единым международным стандартам. Это позволило исключить неоднозначную трактовку команд диспетчера.

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Кроме того, авиакомпании начали активно внедрять принципы Crew Resource Management (CRM) — системы управления взаимодействием внутри экипажа. Стало очевидно, что одной лишь технической подготовки пилотов недостаточно для обеспечения безопасности полетов.

Обломки самолетов.

Специалисты пришли к выводу, что огромное значение имеют взаимоотношения между членами экипажа и культура принятия решений в кабине пилотов.

Трагедия на Тенерифе стала классическим примером того, насколько опасным может быть безоговорочный авторитет капитана. Во время последних переговоров молодой бортинженер KLM выразил сомнение в том, что Boeing Pan American уже покинул взлетно-посадочную полосу. Однако капитан ван Зантен и второй пилот проигнорировали его замечание, полностью доверившись собственному опыту. Сам же бортинженер, находясь под влиянием авторитета знаменитого командира, не решился настоять на своей позиции.

Именно после этой катастрофы, начиная с конца 1970-х годов, авиакомпании по всему миру стали требовать, чтобы все критически важные решения в кабине принимались совместно всеми членами экипажа, а не исключительно капитаном.

Прошло почти полвека с момента трагедии на Канарских островах, однако она до сих пор поражает количеством совпадений, которые в итоге сложились в одну смертельную цепочку. Если бы не теракт, если бы аэропорт оказался более просторным, если бы командиром KLM был другой пилот, если бы он отказался от дозаправки, если бы внезапно не опустился густой туман, если бы экипаж Pan American смог свернуть на третьем съезде, если бы радиопереговоры не были заглушены помехами, если бы капитан прислушался к словам своего бортинженера…

Слишком много «если бы», итогом которых стали 583 оборвавшиеся человеческие жизни.