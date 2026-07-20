Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе

Над Атлантическим океаном едва не произошла авиакатастрофа — два пассажирских самолета оказались на встречных курсах на одной высоте. От столкновения их спасла автоматическая система предупреждения, передает МойГород со ссылкой на BILD.

Инцидент произошел 10 июля к западу от Канарских островов, однако известно о нем стало лишь сейчас.

Фото: BILD

По предварительным данным, Airbus A321 авиакомпании Iberia, выполнявший рейс из бразильского Ресифи в Мадрид, и Boeing 787 авиакомпании Air Europa, следовавший из Мадрида в Сан-Паулу, летели на высоте около 11 тысяч метров, когда возникла угроза лобового столкновения.

Критическую ситуацию предотвратила система TCAS, которая автоматически обнаруживает опасное сближение воздушных судов. Она одновременно передала экипажам противоположные команды: пилотам Airbus было предписано снизиться, а экипажу Boeing — набрать высоту.

После этого Airbus опустился примерно на 150 метров, а Boeing поднялся примерно на 120 метров, благодаря чему самолеты безопасно разошлись.

Фото: depositphotos.com

После выполнения маневров оба лайнера продолжили полет по своим маршрутам и без происшествий приземлились в аэропортах Мадрида и Сан-Паулу.

Расследованием инцидента занимается Испанская комиссия по расследованию авиационных происшествий (CIAIAC). Специалистам предстоит установить, каким образом два пассажирских самолета одновременно оказались на одной воздушной трассе, на одинаковой высоте и двигались навстречу друг другу.

По предварительной информации, никто не пострадал. Отмечается, что экипажи действовали в полном соответствии с указаниями автоматической системы безопасности.