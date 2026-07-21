Пассажирский самолет загорелся после удара молнии

В 2019 году пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс SU-1492, вылетел из московского аэропорта Шереметьево в 18:02 по московскому времени. Вскоре после взлета экипаж запросил экстренную посадку, передает МойГород

По данным ТАСС, посадить лайнер удалось лишь со второй попытки. В 18:30 самолет совершил жесткую посадку, после чего вспыхнул. По информации экстренных служб, хвостовая часть воздушного судна была полностью уничтожена огнем. Источник агентства также сообщил, что при приземлении самолет дважды ударился о взлетно-посадочную полосу.

В «Аэрофлоте» заявили, что возгорание двигателей произошло уже после посадки.

Фото: REUTERS/ Nadezhda Polomoshnova

Как сообщили в аэропорту, аварийно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи прибыли к месту происшествия спустя две минуты после сигнала. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, полностью ликвидировать пожар удалось через 18 минут после приземления самолета.

Погибшие и пострадавшие

По данным Следственного комитета, жертвами катастрофы стал 41 человек. Из пяти членов экипажа выжили четверо.

Всего на борту находились 78 человек, включая экипаж.

После происшествия девять человек были госпитализированы, еще 14 пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Для установления личностей погибших Следственный комитет назначил генетические экспертизы.

Предварительные версии

По информации источников, одной из основных версий происшествия считается попадание молнии в самолет. Предполагается, что после удара могла отказать часть бортовых систем.

«Основная версия – удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа», – сообщили ТАСС в экстренных службах.

Официально причины возвращения самолета в аэропорт пока не названы. В «Аэрофлоте» и Росавиации лишь сообщили, что экипаж принял решение об экстренной посадке «по технической причине».

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Следственный комитет рассматривает сразу несколько версий произошедшего, включая техническую неисправность, неблагоприятные погодные условия, а также возможные ошибки в действиях пилотов и диспетчеров.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты бортовой и речевой самописцы.

Ход расследования

Президент России Владимир Путин поручил провести всестороннее расследование обстоятельств катастрофы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать государственную комиссию по расследованию причин происшествия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможной приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 должен рассматриваться только после завершения официального расследования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить осмотр места катастрофы.

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress

Проверку по факту возгорания самолета также начала транспортная прокуратура. Кроме того, Межгосударственный авиационный комитет сформировал специальную комиссию для установления причин трагедии.

В июне 2023 года капитан воздушного судна Денис Евдокимов был приговорен подмосковным судом к шести годам колонии-поселения.

Минтранс РФ не стал приостанавливать эксплуатацию самолетов этой модели. Сейчас они используются только российскими авиакомпаниями.