Самолет с известной футбольной командой разбился по пути на главный матч в истории

28 ноября 2016 года мир футбола потрясла трагедия, которую до сих пор называют одной из самых страшных в истории спорта. Самолет боливийской авиакомпании LaMia, выполнявший рейс 2933, потерпел крушение в горах Колумбии. На борту находились футболисты бразильского клуба Chapecoense, тренерский штаб, руководство команды и журналисты, направлявшиеся на самый важный матч в истории клуба, передает МойГород

Из 77 человек, находившихся на борту, выжили лишь шестеро. Эта авиакатастрофа навсегда изменила судьбу команды, которая всего за несколько лет прошла путь от малоизвестного регионального клуба до финалиста престижного международного турнира.

Полет, который должен был стать историческим

В тот день Chapecoense летел в колумбийский Медельин, где должен был провести первый финальный матч Южноамериканского кубка (Copa Sudamericana) против клуба Atlético Nacional. Для небольшой команды из бразильского города Шапеко это был главный матч за всю историю существования клуба.

На борту самолета British Aerospace Avro RJ85 находились:

19 футболистов;

члены тренерского штаба;

руководство клуба;

спортивные журналисты;

девять членов экипажа.

Настроение перед полетом было праздничным. Игроки делились фотографиями в социальных сетях, журналисты готовили материалы о сенсационном выходе клуба в финал, а болельщики уже ожидали трансляцию исторического матча.

Никто не предполагал, что через несколько часов самолет исчезнет с радаров.

Последние минуты рейса

Когда лайнер уже приближался к аэропорту Медельина, экипаж начал сообщать диспетчерам о серьезных проблемах. Вскоре отказали электрические системы, а затем один за другим остановились все четыре двигателя.

Самолет стремительно терял высоту.

Фото: diariocambio.com

Экипаж успел объявить чрезвычайную ситуацию, однако времени уже практически не оставалось. Лайнер рухнул в горной местности примерно в 17 километрах от аэропорта.

По счастливой случайности самолет не загорелся после удара о землю, что позволило нескольким людям выжить.

Причина катастрофы оказалась шокирующей

Расследование показало, что причиной трагедии стала вовсе не техническая неисправность.

Самолет просто остался без топлива.

По данным следствия, рейс был спланирован с серьезными нарушениями. Запас топлива практически соответствовал расчетному времени полета и не предусматривал достаточного резерва на случай задержек или ухода на запасной аэродром.

Кроме того:

экипаж отказался от промежуточной дозаправки;

пилоты слишком поздно сообщили о критической ситуации;

диспетчеры в этот момент уже занимались другим воздушным судном, объявившим аварийную ситуацию.

В результате драгоценное время было потеряно, а самолет не смог дотянуть до посадочной полосы всего несколько минут.

Кто сумел выжить

Фото: diariocambio.com

Из 77 человек выжили только шесть.

Среди них были футболисты Алан Рушел, Нето и Жексон Фолльманн. Последнему впоследствии пришлось ампутировать ногу.

Также спаслись бортпроводница Химена Суарес, авиатехник Эрвин Тумири и спортивный журналист Рафаэл Хенцель. Спустя три года Хенцель скончался от сердечного приступа.

Практически весь основной состав Chapecoense погиб.

Мир футбола объединился после трагедии

Новость о крушении вызвала огромный резонанс во всем мире.

Соперник Chapecoense по финалу — Atlético Nacional — официально обратился к Южноамериканской конфедерации футбола с просьбой присудить трофей бразильскому клубу.

Просьбу удовлетворили.

На домашнем стадионе Chapecoense десятки тысяч болельщиков собрались под проливным дождем, чтобы почтить память погибших. Люди приносили цветы, свечи, клубные шарфы и фотографии футболистов.

Во многих странах перед матчами проходили минуты молчания, а известные футболисты выражали соболезнования семьям погибших.

Как клубу удалось начать все заново

Фото: © Alan Pedro / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images

После трагедии Chapecoense фактически пришлось создавать заново.

Бразильские клубы бесплатно отдавали своих игроков в аренду, помогали финансово и отказывались от требований по трансферам. Федерация футбола также предоставила клубу дополнительные льготы, чтобы он смог восстановить состав.

Несмотря на колоссальные потери, команда уже через несколько месяцев вновь вышла на поле.

Что произошло с авиакомпанией

Расследование выявило многочисленные нарушения в работе LaMia.

Следователи пришли к выводу, что компания систематически нарушала требования по планированию рейсов и контролю за запасом топлива. После катастрофы деятельность авиаперевозчика была фактически прекращена, а ряд сотрудников и должностных лиц стали фигурантами уголовных расследований.

© Reuters

Трагедия, которую не забыли

Катастрофа рейса LaMia 2933 считается одной из самых страшных спортивных трагедий XXI века. Она стала символом того, насколько роковыми могут быть ошибки при планировании полета.

История Chapecoense легла в основу нескольких документальных фильмов, книг и журналистских расследований, а сама команда навсегда осталась примером невероятного пути к вершине, который оборвался всего за несколько минут до посадки.