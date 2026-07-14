Самая загадочная авиакатастрофа в истории: 107 человек пропали вместе с самолетом

Flying Tiger Line Flight 739 — одна из самых загадочных авиакатастроф в истории. Особенность этого случая в том, что самолет исчез бесследно, а его обломки так и не были найдены, передает МойГород

Что произошло?

16 марта 1962 года транспортный самолет Lockheed L-1049H Super Constellation американской авиакомпании Flying Tiger Line выполнял чартерный военный рейс из Калифорнии во Вьетнам с несколькими промежуточными посадками.

Flying Tiger Line Flight 739

На борту находились:

96 военнослужащих армии США;

11 член

Всего — 107 человек. После дозаправки на острове Гуам самолет вылетел в сторону Филиппин. Примерно через полтора часа экипаж вышел на связь в последний раз, сообщив, что полет проходит нормально. После этого связь оборвалась навсегда.

Единственная зацепка

Практически сразу после исчезновения экипажа танкер SS T. L. Lenzen, находившийся в Тихом океане, сообщил, что его моряки видели в ночном небе яркую вспышку, похожую на мощный взрыв. Из-за этого появилась версия, что самолет разрушился в воздухе. Однако никаких убедительных доказательств этому так и не нашли.

Масштабные поиски

США начали одну из крупнейших поисковых операций того времени.

В ней участвовали:

десятки военных кораблей;

самолеты ВМС США;

поисковые службы нескольких стран.

Поиски продолжались несколько дней и охватили огромную территорию Тихого океана.

Результат оказался нулевым.

Несмотря на масштабную международную поисковую операцию, специалисты так и не обнаружили никаких следов самолета. Не были найдены ни обломки воздушного судна, ни тела 107 человек, находившихся на борту. Поисковые группы также не обнаружили спасательных плотов, багажа пассажиров, следов авиационного топлива или каких-либо других вещественных доказательств, которые могли бы указать место крушения. Именно полное отсутствие каких-либо следов сделало исчезновение рейса Flying Tiger Line Flight 739 одной из самых загадочных авиакатастроф в истории авиации.

Flying Tiger Line Flight 739

Основные версии

За десятилетия появилось множество гипотез.

Взрыв на борту. Самая распространенная версия основана на сообщении моряков о вспышке. Предполагалось, что произошел взрыв топлива, груза или бомбы.

Диверсия. Поскольку самолет перевозил американских военных во время холодной войны, выдвигались версии о саботаже или теракте.

Техническая неисправность. Возможен катастрофический отказ конструкции или двигателя с последующим падением в океан.

Столкновение в воздухе. Эта версия также рассматривалась, но никаких подтверждений найдено не было.

Из-за этого исчезновение самолета часто называют одним из самых загадочных в истории гражданской авиации. Официальная причина происшествия так и не была установлена, а все 107 человек считаются погибшими без обнаружения места катастрофы.