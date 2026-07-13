Самолет с известными музыкантами разбился: погибли 10 человек

Самолет Cessna 402 авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение 10 июля во время короткого рейса из Нассау на остров Северный Андрос на Багамах. Воздушное судно, выполнявшее примерно 20-минутный перелет, разбилось незадолго до посадки, передает МойГород со ссылкой на The Voice.

В авиакомпании подтвердили факт катастрофы и заявили о готовности сотрудничать со следственными органами.

В результате крушения погибли пилот Франклин Кембридж и девять пассажиров. Среди опознанных жертв — Куинтон Майерс, Матео Уиндер, Рашад Сторр, Джованни Маккензи, Трэвис Джонсон, Макаро Ролле и DJ Fresh (Мелвин Хенфилд).

Погибшие музыканты

По данным бортового журнала, среди погибших находились пять участников музыкальной группы The Pond Band, включая ее лидера Трэвиса Джонсона и клавишника Джованни Маккензи. Позже участница коллектива Шаниси Миллер сообщила, что не находилась на борту и жива.

Солист группы Ламар Полхамус выразил соболезнования семьям погибших.

«The Pond Band скорбит о сокрушительном ударе не только для нас, но и для всей страны. Мы потеряли пятерых участников, которые были основой, сердцем и жизнью группы. Восстановление будет долгим и трудным, и мы можем лишь просить о некотором пространстве, времени, поддержке и молитвах», — заявил он.

По информации местных властей, самолет рухнул в заросли кустарника перед посадкой. На месте катастрофы были обнаружены разбросанные обломки и следы возгорания.

Самолет Cessna 402

Трагедия произошла в день празднования 53-й годовщины независимости Багамских островов. Премьер-министр Филип Брэйв Дэвис назвал эту дату днем траура. Он также сообщил, что один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. В Управлении по расследованию авиационных происшествий Багамских островов сообщили, что расследование находится на начальной стадии.

«Расследование находится на предварительной стадии. Любая имеющаяся на данный момент информация является предварительной и может быть изменена по мере получения и анализа дополнительных доказательств», — говорится в заявлении ведомства.

После трагедии Министерство энергетики, коммунальных услуг и авиации Багамских островов приостановило действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Flamingo Air в качестве меры предосторожности.

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В тот же день произошел еще один инцидент с самолетом перевозчика. Воздушное судно, выполнявшее рейс из Нассау в Маягуану, вернулось в аэропорт вылета после того, как у пилота возникли сомнения относительно безопасности полета. После посадки самолет загорелся, однако никто не пострадал. По этому факту также проводится расследование.