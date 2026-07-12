Загадочная авиакатастрофа, унесшая жизни 81 человека: самолет исчез за 15 минут до посадки

Спустя 45 лет катастрофа рейса Itavia 870 остается одной из самых загадочных авиатрагедий Европы. До сих пор нет официального ответа на вопрос, что стало причиной гибели самолета, унесшей жизни 81 человека, передает МойГород

Рейс, который не долетел до Палермо

Вечером 27 июня 1980 года самолет Douglas DC-9 авиакомпании Itavia должен был выполнить регулярный рейс из Болоньи в Палермо. Из-за почти двухчасовой задержки вылет состоялся позже запланированного времени.

На борту находились 77 пассажиров и четыре члена экипажа. Полет проходил в штатном режиме: погодные условия были благоприятными, а продолжительность маршрута составляла чуть больше часа. Однако примерно за 15 минут до посадки экипаж неожиданно перестал выходить на связь.

Спустя некоторое время в Тирренском море недалеко от острова Устика обнаружили обломки самолета. Никому из находившихся на борту выжить не удалось.

Часть самолета Douglas DC-9 Itavia, рейс 870 в Устику. www.globallookpress.com

Версия о взрыве

Первое расследование пришло к выводу, что причиной катастрофы стал «взрыв неустановленного устройства».

В то время Италия переживала период политической нестабильности и террористической активности, поэтому версия теракта казалась вполне вероятной. Однако ни одна из известных экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

При этом специалисты отмечали, что разрушение самолета могло быть вызвано как внутренним взрывом, так и внешним воздействием. Это породило предположения, что лайнер мог быть сбит.

Загадочный ливийский МиГ

Спустя три недели после катастрофы в горах Италии обнаружили разбившийся МиГ-23 ВВС Ливии. Пилот погиб, а эксперты пришли к выводу, что самолет некоторое время продолжал полет на автопилоте.

После этой находки в прессе появились версии о возможной секретной военной операции стран Запада, во время которой гражданский самолет мог случайно оказаться в зоне боевых действий.

Раскладка обломков рейса 870. Фото: ru.wikipedia.org/ Fabio Di Francesco

Новые расследования

Родственники погибших добились проведения повторного расследования спустя семь лет после трагедии. Тогда был найден речевой самописец.

Особое внимание привлекла последняя реплика командира экипажа, обращенная к второму пилоту: «Смотри!» Одни эксперты считают, что летчик заметил приближающуюся ракету, другие полагают, что речь могла идти о показаниях приборов.

Второе расследование склонялось к версии ракетного удара, однако в 1991 году его закрыли из-за недостатка доказательств.

Позже состоялось третье расследование, результаты которого так и не были официально опубликованы.

Версия о французском истребителе

Спустя годы высокопоставленные итальянские политики начали открыто говорить о своей версии произошедшего.

В 2008 году бывший президент Италии Франческо Коссига заявил, что пассажирский самолет был сбит французским военным истребителем. Аналогичное заявление в 2023 году сделал и бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато.

Согласно этой версии, целью операции французских ВВС был лидер Ливии Муаммар Каддафи. Предполагалось, что его самолет будет уничтожен над Средиземным морем. Однако, получив информацию о готовящейся атаке, Каддафи отменил полет, отправив вместо себя военные самолеты.

Предполагается, что в ходе операции французские пилоты могли ошибочно принять гражданский Douglas DC-9 за самолет ливийского лидера и выпустить по нему ракету.

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Тайна, которая остается нераскрытой

В Италии трагедия получила название «Бойня над Устикой». Несмотря на многочисленные расследования и громкие заявления политиков, ни одно государство официально не признало ответственность за гибель 81 человека.

В 2013 году итальянский суд постановил выплатить родственникам погибших компенсацию в размере 100 миллионов евро.

Однако спустя 45 лет после катастрофы окончательная версия произошедшего так и не получила официального подтверждения, а обстоятельства одной из самых загадочных авиакатастроф Европы по-прежнему остаются предметом споров.