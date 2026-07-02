Пассажирский самолет столкнулся с беспилотником во время захода на посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом 30 июня сообщил телеканал Sky News, передает МойГород

По его данным, инцидент произошел около 7:15 по местному времени. Самолет Airbus A321, рассчитанный на перевозку до 220 пассажиров, находился примерно на высоте 914 метров, когда произошло столкновение с дроном.

Сервис, отслеживающий авиарейсы в режиме реального времени, опубликовал слова пилота.

«Мы столкнулись с дроном в том месте на повороте. Он ударил нас прямо над кабиной», – сказал он.

В авиакомпании сообщили, что в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

Обстоятельства инцидента выясняет Федеральное управление гражданской авиации США. В ведомстве также отметили, что ежемесячно получают более 100 с