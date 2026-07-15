242 человека на борту и только один выживший: история, в которую трудно поверить

Авиакатастрофа, произошедшая летом 2025 года в Индии, потрясла весь мир. После крушения Boeing 787, на борту которого находились 242 человека, в живых остался только один пассажир, это был 40-летний Вишваш Кумар Рамеш. Более того, мужчина смог самостоятельно выбраться из разрушенного самолета и покинуть место трагедии, передает МойГород со ссылкой на Hindustan Times.

Катастрофа стала крупнейшей в истории гражданской авиации, в которой из всех находившихся на борту выжил лишь один человек.

Трагедия произошла 12 июня 2025 года. Boeing 787 с 229 пассажирами и 12 членами экипажа вылетел из аэропорта индийского Ахмадабада, однако уже примерно через 30 секунд после взлета лайнер потерпел крушение, рухнув на общежитие медицинского колледжа.

Единственным выжившим оказался Вишваш Кумар Рамеш. Несмотря на тяжелую аварию, он пришел в сознание после удара, самостоятельно отстегнул ремень безопасности и выбрался через образовавшееся отверстие в фюзеляже. Полученные травмы оказались неопасными для жизни, и спустя несколько дней мужчину выписали из больницы.

"Вокруг меня были тела, обломки самолета. Я испугался, встал и побежал. Но меня схватили, посадили в машину и отвезли в больницу", - сказал он.

Фото: Reuters

По данным расследования, спастись ему помогло не место в хвостовой части самолета, которое многие считают самым безопасным, а кресло 11A, расположенное у аварийного выхода в носовой части лайнера. Во время падения нос самолета оказался приподнят, а основной удар пришелся на хвостовую часть, что значительно повысило его шансы на выживание.

Окончательная причина авиакатастрофы пока не установлена. Расследование продолжается. Согласно предварительному отчету, опубликованному в июле 2025 года, сразу после взлета переключатели подачи топлива по неизвестной причине оказались переведены в положение «Выключено», из-за чего оба двигателя потеряли тягу. Позже переключатели вернули в режим RUN, один из двигателей начал восстанавливаться, однако самолет находился слишком низко, и предотвратить катастрофу уже не удалось.