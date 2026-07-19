Молния ударила в самолет с более чем 200 пассажирами

Пассажирский самолет авиакомпании SriLankan Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета после удара молнии во время полета. В результате инцидента воздушное судно лишилось части левого двигателя, однако экипаж сумел благополучно посадить самолет. Никто из находившихся на борту не пострадал, передает МойГород.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел с рейсом UL606, который утром 12 июня выполнял перелет из Коломбо в Сидней. Во время полета пассажиры услышали громкий хлопок, а затем заметили искры возле левого двигателя.

Фото: depositphotos.com

После этого командир воздушного судна принял решение отказаться от продолжения рейса и развернуть самолет обратно в международный аэропорт Коломбо.

После благополучной посадки специалисты обнаружили, что у левого двигателя отсутствовала значительная часть выхлопного сопла. Несмотря на серьезные повреждения, все 207 пассажиров и 16 членов экипажа остались невредимы.

Позже авиакомпания предоставила пассажирам резервный самолет. Он вылетел из Коломбо в 05:51 и прибыл в Сидней в 20:00, задержавшись более чем на пять часов относительно первоначального расписания.

Один из пассажиров, Канчана де Сильва, рассказал, что обычный перелет неожиданно превратился в тревожное испытание. При этом он поблагодарил пилотов и бортпроводников за профессиональные действия и спокойствие, которые помогли избежать паники на борту. По его словам, авиакомпания также оперативно организовала альтернативный рейс.

Фото: depositphotos.com

В инцидент попал Airbus A330-243, выпущенный в 2004 году и оснащенный двумя турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce Trent 772B-60.

Эксперты отмечают, что современные пассажирские самолеты изначально проектируются с учетом возможных ударов молнии. В большинстве случаев электрический разряд проходит через конструкцию самолета, не влияя на безопасность полета. Тем не менее после подобных происшествий воздушные суда проходят обязательную техническую проверку, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений перед возвращением в эксплуатацию.